非法交易根深柢固 難連根拔除

執法前已有華人加入了上街擺攤的大軍。(記者張晨／攝影)

警方日前對華埠 堅尼路、百老匯大街一帶非法銷售仿冒名牌商品的攤販進行大掃蕩。作為市警在聖誕節前例行的清理掃蕩，對於疫情 後呈井噴式崛起的下城售假業而言規模空前，此前春夏季也曾有多次聯合執法。五分局表示，絕不會是最後一次執法，將加派警員巡邏，再有明目張膽叫賣者將按規定處理。華埠社區則表示，很難連根拔。

華埠及蘇活等下城周邊地區歷來假貨橫行，此前一分局轄區內非洲裔攤販的兜售規模遠大於華埠，一布墊地，假貨琳瑯，半條街擠滿攤位，尤其下午時分，販子的貨車占滿一條車道，給高峰時段堅尼路交通更添壓力。

疫情好轉後，尤其是此次聯合執法前，抓準節日季遊客湧入，一些從前巷弄間交易的華裔 攤販也逐漸挪至堅尼路一帶；南區警署表示，此次逮捕的攤販大部分為非洲裔，而掃蕩執法在今年格外頻繁，主因此類非法交易已近「失控」邊緣，影響生活品質和社區形象。

售假交易多年來已成了很多華裔長者的收入來源，知情者指，執法並不能改變什麼，就華埠禮品店而言，只要進去詢問品牌、包款、顏色，店主一個電話，不出五分鐘就會有人拿著商品進來，也不需要街頭拉客。

商販們也會很「見人下菜碟」，知情者稱，若是遇到華人會砍價，就少掙一點，但一般收到整錢(現金)就不找零錢；而歐洲遊客要求高，堅尼路的東西「太假」，一般中國製造的假貨要比印度和其他地方的質量好。

不僅華埠，韓國城先鋒廣場、時報廣場等地均有售假行為，華埠商改區行政總監陳作舟表示，紐約有幾百年的售假歷史，這類問題不是從華埠開始，也不會在華埠結束，想要嚴打，必須重罰；這樣「貓鼠」執法，最後還被冠上移民為謀生計「唯利是圖」，讓社區蒙羞。