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疫後拚復甦 華埠首屆春節集市

記者顏嘉瑩／紐約報導
每年的農曆春節，華社湧入大批遊客一起慶祝。(記者顏嘉瑩／攝影)
每年的農曆春節，華社湧入大批遊客一起慶祝。(記者顏嘉瑩／攝影)

農曆新年是華人重要傳統節日，紐約華社都有大小遊行、慶祝活動，吸引遊客到社區體驗過節氣氛；為了幫助小商家在期間推廣商品及美食，非營利組織「歡迎來華埠」(Welcome to Chinatown)將在曼哈頓華埠舉辦首屆「春節集市」(Lunar New Year Fair)，讓民眾體驗農曆年在社區購物遊覽的樂趣。

明年的大年初一為1月22日(周日)，在華埠將有炮竹文化節、新春大遊行等活動的回歸，國際旅行逐步解封，預計將有更多遊客造訪華社，體驗中華傳統節日的魅力。

為此，「歡迎來華埠」近日宣布，將於1月27日(周五)至29日(周日)期間，在華埠舉行「春節集市」，以「集」(togetherness)為主題，迎接疫後生活。集市免門票，主要讓民眾可以到華埠社區購物、吃美食、玩樂並慶祝農曆新年，活動希望聚集各類攤商，包括跨世代、跨領域的小商家、互動活動、工作坊和藝術展覽等，體現華埠的活力與中華文化之美。

為了讓活動更多元，「歡迎來華埠」12月2日(周五)前也在網站上徵集願意參加的亞太裔小商家，透過活動來推廣生意，並且向公眾介紹產品等；主辦方表示，屆時將會選擇不同的小商家，並在12月9日(周五)前通知入選者，參加「春節集市」。

欲參加的小商家，可在截止日前上網提交申請表，網址為https://reurl.cc/YdqX5D；更多「春節集市」相關細節，可上https://welcometochinatown.com/查詢。

華埠 遊行 美食

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