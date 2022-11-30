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紐約客談／大麻零售啟動 外州經驗可借鏡

紐約客談

紐約州府近日核發首批36張大麻零售執照，最快年底前合法的大麻店將正式出現在社區。但州府對兩大問題遲遲沒有對策，前景堪慮。

政府想減輕警檢執法壓力，將大麻除罪化，開放種植、零售又能增加弱勢群體創業、就業，以及執照、銷售等稅收，一舉多得。而且新州、麻州等地相繼解禁後，「不賺白不賺」。但看得到就真拿得到？其他州的狀況，或許可為借鏡。

首先待解決的是黑市交易猖獗問題。道理很簡單，合法大麻從種植到加工、批發、零售，層層都有重稅，影響最終售價，但黑市交易或違法零售商沒有這些額外成本。政府如果不執法，形同開放黑市自由競爭，結果可想而知。

娛樂大麻合法化後，社區許多菸店已搶先銷售。政府為何不執法？有人猜測是不願過去把大麻當毒品取締的景象重新上演，激怒激進分子；而且犯罪率激增，警方也力不從心。但以芝加哥為例，兩年前合法零售上路，曾經風光一時，因為執照被壟斷，操控價格，加上黑市猖獗，近期合法銷售量已創新低。這點，可能就要看紐約合法業者，在州府的遊說力量是否足以扭轉劣勢。

此外，使用大麻產品後開車，州府依然沒有執法標準。根據研究，酒駕導致死亡車禍機率比清醒者高17倍，但大麻僅高約1.8倍。但2000年至2018年，與大麻相關的死亡車禍，從9％升至22％，可見合法化浪潮影響及吸大麻上路的普遍性。

州府表示已開始尋求學界、業界提供大麻檢測之道，想比照酒駕、藥駕等違規處理。但這在許多早已開放的州，至今仍是難題。可以推測，未來很長一段時間，用路人要自求多福。

（紐約客談，每周二至周六見報）

大麻合法化 車禍 檢測

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