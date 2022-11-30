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奧州大麻農場打工裝修 華男遇橫禍喪命

記者顏潔恩／紐約報導
林齊榮的親人造訪亞總會，尋求社區援助。(亞總會提供)
林齊榮的親人造訪亞總會，尋求社區援助。(亞總會提供)

四名中國籍男女日前在奧克拉荷馬州(Oklahoma)一處農場，遭槍手陳武(Wu Chen，音譯)以「行刑式處決」，其中一名死者案發不久前才從紐約抵達該地，且與大麻農場沒有關係；死者的堂兄近日多次造訪布碌崙(布魯克林)美國亞裔社團聯合總會，揭露死者人生坎坷，在中國「上有老下有小」，希望能協助申請其妻子來美，辦理丈夫後事。

奧克拉荷馬市(Oklahoma City)西北約55哩的漢尼塞鎮(Hennessey)西部一處10英畝土地上，三男一女20日遭槍殺，第五名受傷者也是中國公民，無性命威脅。據悉槍手在犯案前曾在現場逗留很長時間；案發後驅車逃到外州，最終在佛羅里達州落網，警方公布兇嫌是46歲的陳武。

●找同鄉聊天 遇飛來橫禍

據知情者透露，遭射殺的四名華人中有三人是大麻農場的老闆及股東，在投資建好農場後，將農場承包給陳武管理，但因收成不好沒賺錢，陳武拒付承包費，農場的費用還是由投資者自行繳付；案發前幾人要求陳武交回農場管理權，他以增添不少種植設備為由，反要求老闆及股東支付這些費用，而案發當日有備而來的陳武帶著槍與眾人談判，相信是協商無果於是下毒手，造成三死一傷的慘劇。

44歲的林齊榮(Qirong Lin)是其中一名死者，其堂兄林齊強到布碌崙亞總會求助，指死者並不在發生命案的大麻農場工作，當晚純粹到該農場找同鄉、堂兄聊天，在其住處待了一陣子，卻不幸碰巧遇陳武；兩人之間不存任何利益糾紛，林齊榮就是在錯誤時間出現在錯誤地點，遭遇飛來橫禍慘被滅口。

不僅如此，他三年多前為改善家中經濟，欠下巨額債務從福建隻身偷渡來美，期盼賺美金改善日子，實際上卻迎來新冠疫情爆發的經濟蕭條期；工作不穩定，但肯吃苦又很拚命，曾做過外賣郎、打各種散工，直到約一周前，在朋友的介紹下前往奧州的一間普通農場打工，從事倉庫裝修，卻因為這樣遭誤殺非常冤枉。

●育有2女1子 失經濟支柱

林齊強說，死者的父親早逝，親妹在年幼時因洪水罹難，家裡還有患心臟病的老母親、結婚多年的妻子、十多歲的二女一子；作為家裡的唯一經濟支柱，他是想讓家人過好生活才背井離鄉，不料從此天人永隔，此噩耗很快傳遍家鄉，家人得知後也傷心欲絕。

堂兄說，死者的儲蓄不多，且偷渡費沒還清，家裡人也須用錢過活；希望在亞總會的幫助下，首先能協助其遺孀申請來美送他最後一程，再來請求各界伸出援手、通過捐款為死者辦理喪事。

亞總會會長陳善莊對死者的遭遇表示同情，已聯繫相關議員辦公室、中國駐華府大使館，爭取讓死者的妻子盡快來美；也呼籲華人同胞發揮大愛精神，讓林家人感受到社區的溫暖，有意捐款的民眾可將支票寄到231 Mark Tree Road, Centereach, NY 11720，收件人請寫Qi Qiang Lin，備註(Memo)For：林齊榮家人。

死者林齊榮。(親友提供)
死者林齊榮。(親友提供)

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