華埠堅尼路打假 沒收千萬商品逮17人

商家投訴假貨攤販占據人行道，影響生意。(警方提供)

曼哈頓 警方28日對華埠 堅尼路、百老匯大道一帶非法銷售仿冒名牌商品的攤販進行大掃蕩，逮捕17人，沒收超過三卡車、市價逾1000萬元的貨物。市警巡邏長馬德雷(Jeffrey Maddrey)表示，該街區已形成一處小型交易市場，警方接到大量投訴，指人行道受阻，四處是貨品，嚴重影響商家正常生意及居民生活。

節日及購物季來臨，紐約將迎來大量觀光 客。警方表示，販賣假貨的攤販也趁此時快速增加，因此展開調查，並提醒此類犯罪不是沒有受害者，且影響層面廣泛，被冒的名牌產品價格動輒破千元，屬於刑事罪。

警方掃蕩堅尼路，沒收大量仿冒名牌商品。(警方提供)

市警七分局內堆滿被沒收商品，假包、假表、假球鞋等，配合執行任務的七分局仿冒貨辨別專家，有15年打假經驗的退休警佐Bill Friberg表示，曼哈頓街頭販賣的假貨多數來自中國、印度，品質低劣，99％一眼可辨別真偽。他以一個LV皮包為例，指一般人看上去還好，但難逃專家的法眼。

馬德雷強調，警方釋放的訊息很清楚，守法小商家的聲音被聽見了，而且獲得警方支持，也會持續執法。警方將與社區組織合作，教育商家合法經營，未來幾周也將加強巡邏及調查。

根據紐約每日新聞(Daily News)，代表華埠的州眾議員牛毓琳表示，這類問題不是從華埠開始，也不會在華埠結束。騷擾、逮捕17個想賺錢付房租的攤販，與真正打擊智慧財產權犯罪相距甚遠，也無助阻止組織犯罪。根據世界智慧財產權組織(WIPO)估計，美國每年因相關國際犯罪損失千億元。