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罪犯21擒21縱 保釋寬鬆挨轟 市警總局長批：現行制度「幫倒忙」

記者和釗宇／紐約報導
市警總局局長西維爾重批紐約州過於寬鬆的保釋制度。(記者張晨╱攝影)
市警總局局長西維爾重批紐約州過於寬鬆的保釋制度。(記者張晨╱攝影)

紐約市警總局局長西維爾(Keechant Sewell)28日重批紐約州過於寬鬆的保釋制度，表示一名曾經21次被逮捕的嫌犯，上周末作案後又被無保釋放，然後隔天又再度被逮捕。

州議會2019年通過的法案放鬆保釋制度，禁止法官對幾乎所有輕罪和非暴力重罪設保釋金；市警總局此前公布數據顯示，自保釋規定放鬆以來，紐約市有十名累案犯過去兩年累計被逮捕485次。

紐約警方高層指，州府收緊保釋制度，紐約市的犯罪率將迅速下降。(路透)
紐約警方高層指，州府收緊保釋制度，紐約市的犯罪率將迅速下降。(路透)

西維爾在接受NY1採訪時表示，「法官需要有能力權判斷一名嫌犯是否對社區產生公共安全威脅，而且也需要有權力決定一名累案犯應被設保釋金；我們一直在一遍又一遍逮捕同樣的罪犯，我理解有些人認為這對公共安全沒有影響，但實際上有影響，我們每天都能看到。」

西維爾也舉例另一歹徒，今年8月中至11月6日，因偷竊被捕及控罪33次，目前仍在街頭自由行動。媒體報導，根據法院紀錄，該名男子、44歲的Wilfredo Ocasio於1999年、2013年曾因強暴、搶劫兩度入獄，2020年獲釋。

即將退休的總警司科里(Kenneth Corey)也表示，「1分局探員隊負責處理此案的警員對我表達沮喪，因為此人被21次逮捕控罪，而且在21個不同的日期攻擊了21名受害者；有人以為這麼多控罪若算總帳，總能把他關起來，但實際上不能，他一次次被無保釋放，然後隔天他又兩次被逮捕。」

西維爾和她的前任希爾(Dermot Shea)均曾表態反對現行刑事司法制度，西維爾表示，應該改革的事「刑事司法制度」，而不應被稱作是保釋制度，「這樣是在幫倒忙，實際情況比保釋制度複雜得多。」

克里則在上周的一次採訪中表達相同的觀點，認為如果州府繼續收緊保釋制度，紐約市的犯罪率將迅速下降；「給法官更大的自由裁量權關押危險的嫌犯，紐約市犯罪量就會立刻下滑；我們知道哪些人推高了紐約市的犯罪率，我們一直在一次次逮捕同樣的人；把這些人關進牢裡，犯罪率就會下降。」

紐約市 紐約州 退休

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