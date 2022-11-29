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警告期結束 Q44公車專用道12/2起對阻擋駕駛開罰

記者鄭怡嫣／紐約報導
特選Q44公車道將正式開罰。(本報檔案照)
特選Q44公車道將正式開罰。(本報檔案照)

大都會運輸署(MTA)28日宣布，針對經過法拉盛市中心的公車專用道，Q44特選公車相關攝像頭將從12月2日(周五)起，開罰違反公車道行駛規定的駕駛。罰金將從50元起步，最高可罰250元。

連接布朗士、皇后區法拉盛、牙買加三地的Q44特選公車，在法拉盛有「緬街生命線」之稱，10月3日市交通局在Q44公車線路啟動自動執法攝像頭後，為教育及提醒私家車駕駛等，僅對違規駕駛採取警告而非處罰措施，不過大都會運輸署28日宣布，60天的警告期已過，12月2日起，將對阻擋公車道的違規駕駛開罰。屢次違規駕駛，最高可罰250元。

據悉，Q44特選公車為全市最繁忙的公車線路之一，在10月3日至11月23日之間，市交通局總共開具了3325份警告，絕大部分均為首次警告，僅8%以下的非公車駕駛，收到兩次或以上違規警告。

目前，在法拉盛市中心，北方大道與三福大道(Sanford Ave.)間的緬街路段、凱辛納大道(Kissena Blvd.)均設公車專用道，根據市交通局的最新規定，在上述公車道，私家車的禁行時間為每日早6時至晚7時之間。

市交通局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)表示，法拉盛市中心的公車道，專為緬街的公車乘客而設，以改善公車服務質量並提升速度。迄今，全市已經安裝了逾2000個自動執法攝像頭，未來將繼續呼籲州議會增加攝像頭數量。

此外，連結皇后區花卉公園(Floral Park)及牙買加的Q43公車，28日也已啟動自動執法攝像頭，市交通局同樣為非公車駕駛設立60天的警告期，並將於明年1月27日起執法，對違規駕駛開罰。其餘公車道的執法啟動時間，可至大都會運輸署官網shorturl.at/dqyTW查看。

法拉盛 大都會 皇后區

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