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紐約市染疫者逾2成有「長新冠」後遺症 亞裔比率24%

記者和釗宇╱紐約報導
數據顯示，超過兩成罹患新冠肺炎的紐約市民出現「長新冠」後遺症，亞裔患者中有24%罹患長新冠。（美聯社）
數據顯示，超過兩成罹患新冠肺炎的紐約市民出現「長新冠」後遺症，亞裔患者中有24%罹患長新冠。（美聯社）

紐約市衛生局(Department of Health and Mental Hygiene)數據顯示，超過兩成罹患新冠肺炎的市民出現「長新冠」後遺症，其中西語裔民眾後遺症比率最高，為30%；亞裔次之，患者中有24%出現長新冠。

市衛生局去年對隨機選擇的1萬名市民進行調查，詢問其感染新冠肺炎之後是否出現長期後遺症，如咳嗽、氣短、疲憊、腦霧、頭痛、關節痛、反胃、血塊和抑鬱。

調查結果顯示，西語裔新冠患者後遺症比率30%，為全市最高；其次是亞裔，為24%；白人為23%，非洲裔最低，為20%；從各區看，疫情期間死亡率最高的布朗士區患者，長新冠比率也最高，為28%，相比之下曼哈頓最低，只有20%；此外，女性出現長新冠的可能性是男性的1.4倍。

紐約市大應用實踐科學和人口健康研究所執行主任納什(Denis Nash)表示，這項調查顯示長新冠對公共健康帶來的負擔和威脅，「人們從感染後的急症階段恢復後，並不意味這他們的身體會很快恢復正常，許多人仍然為長新冠所苦。」

而且，衛生局的調查依靠的是民眾自行回報症狀，因此未必能反映長新冠的全貌；納什表示，「我們可能低估了長新冠對一些社區造成的負擔，能夠獲得更好醫療資源的人，更有能力將後遺症與新冠感染連結起來。」

負責疾控的市衛生局副局長奎因(Celia Quinn)則表示，這項調查有助於對疫情影響的理解，衛生局正在建設紐約市民長新冠問題的監測系統；根據布魯金斯研究院(Brookings Institution)最近公布的數據，全美大約有350萬至450萬人因為長新冠無法工作。

目前科學界對於長新冠發生率差異性產生的原因莫衷一是，但也指出了一些可能的因素，例如低收入和少數族裔市民更有可能罹患糖尿病或感染愛滋病毒，這些都會增加長新冠的機率；此外，女性更易罹患自身免疫性疾病，這也有可能與長新冠產生關聯；加上女性家務負擔較重，可能缺乏休息，如果病中仍缺乏休息，就有可能出現長新冠。

紐約市 亞裔 疫情

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