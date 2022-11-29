紐約客談／「紅潮」為何出現在南布碌崙？

期中選舉過後，預想中的全國性「紅潮」並沒有出現，但在紐約州，尤其是在南布碌崙 (布魯克林)，卻能明顯感受到突如其來的「紅潮」。就州眾議員和州參議員選區而言，至少有兩個，甚至四個選區翻紅，另外還有兩個選區的民主黨 議員，在這次選舉中自願以共和黨 的政見參選。

在深藍的紐約市，尤其是在今年的期中選舉之前，紐約市所有州參議員和州眾議員席位，都被民主黨把持的情況下，共和黨帶來的衝擊可謂巨大。布碌崙的共和黨人甚至將此稱為「歷史性的勝利」。

這種轉變是如何發生的？恐怕其中一個最大的問題就是治安。在犯罪率激增的情況下，人人自危，眼看著治安退回到1980年代的水平，選民自然希望出現像前市長朱利安尼那樣的共和黨人來改善治安，扭轉乾坤。華人喜歡說安居樂業，如果連安居都做不到，怎麼能樂業呢？

民主黨推行的保釋金改革，以及激進的教育改革措施，無不和稍顯保守的南布碌崙居民的觀念相抵觸。據報導，雖然猶太人普遍支持民主黨，但布碌崙南部眾多的東歐正統派中，也有人開始不滿民主黨，他們對建制派民主黨人有意見，反對市教育局干涉猶太人宗教學校的教學計畫。去年猶太裔共和黨人韋娜芙(Inna Vernikov)奪下羊頭灣市議員席位，就充分說明了這一點。

從民主黨內部來講，現在有人指責布碌崙民主黨主席，在期中選舉的最後時刻沒有及時助選，其原因是初選中沒有選出跟隨她的人。民主黨內部的分裂也讓共和黨有機可乘。

警鐘已經響起。布碌崙的「紅潮」是否會繼續擴大，人們將拭目以待。

（紐約客談，每周二至周六見報）