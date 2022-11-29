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仁德、百康醫療集團合併

紐約訊
仁德醫生集團與百康醫療集團近日正式宣布合併。(百康仁德提供)
仁德醫生集團與百康醫療集團近日正式宣布合併。(百康仁德提供)

紐約市兩大華人醫療集團，仁德醫生集團(Rendr)與百康醫療集團(Excelsior)近日正式宣布合併，成為全市最大的綜合性、多專科華人醫療集團，致力於為醫療資源不足的亞裔社區提供最佳醫療服務。

合併之後的醫療集團將命名為「百康仁德」，旗下的近200名醫生和助理醫生將在位於布碌崙、曼哈頓、皇后區和史泰登島的近100個診所，為超過20萬名患者提供19種專科服務。樸俊醫師將擔任百康仁德的首席執行官，陳治年醫師和林鼎貴先生擔任聯席總裁。

此合併將使兩個醫療集團能利用彼此互補的醫療和運營優勢。百康仁德獲得Ascend Capital Partners和Kain Capital的資金支持，這是兩家專注於醫療保健領域的私募基金。

百康醫療集團成立於2013年，最初由三家全科醫生診所合併而成。目前有80多位醫生和助理醫生，提供12種專科服務，旗下21個部門、59家診所分布在布碌崙、曼哈頓、皇后區和史泰登島。仁德醫生是一家專注於全科服務的多專科醫療集團，在位於布碌崙、曼哈頓和皇后區的 40家診所提供 11種專科服務，服務大約10萬名以亞裔為主體的民眾。該醫療集團始於2019 年，由紐約市華人社區的17家醫生診所合併而成。

2021年，依據聯邦醫療保險(Medicare)和醫療補助(Medicaid)服務中心(CMS)的星級質量評比標準，百康醫療集團和仁德醫生在紐約市絕大多數由政府資助的保險計畫中都獲得最高等級的品質評分，並與幾家主要的醫療保險公司簽訂醫療品質和成本風險分享的合約。

聯邦醫療保險 布碌崙 紐約市

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