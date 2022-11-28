節日復古地鐵 疫後首回歸

華裔Giodano打扮復古帶著兒子Franklin感受懷舊地鐵。(記者和釗宇／攝影)

因新冠疫情而暫停兩年的節日懷舊地鐵 (Holiday Nostalgia)27日重新上路，讓乘客再次體驗1960年代；華裔民眾表示，懷舊地鐵疫後回歸讓人興奮。

紐約大都會運輸署(MTA)每年聖誕節與紐約交通博物館 (New York Transit Museum)合作舉辦假日懷舊地鐵，每年都有許多人穿著復古服裝搭乘拍照紀念；今年博物館為紀念「紅鳥王朝」(Reign of the Redbirds)展，以博物館收藏的R-33、R-33WF和R-36車型的多彩列車為主題，為節日季帶來繽紛有活力的氛圍；工作人員介紹，這些車型使用於1964年至2003年之間。

車廂塗裝色包括「韃靼紅」、「白金霧 」、「知更鳥藍」和奶油色等，活潑喜慶，也體現紐約地鐵的歷史變遷，讓乘客體驗不同時期乘坐地鐵的感覺；車廂內部也有許多復古細節，比如當年車廂內的廣告，車頭還有聖誕花圈，打造溫馨聖誕風。

懷舊地鐵的回歸引來大量地鐵迷，早10時第一班車擠滿乘客；華裔民眾Giodano身著復古打扮帶著兒子Franklin感受懷舊地鐵，Franklin說，疫情前就來過一次，這次回來很激動，「我很喜歡火車，以後還會再來。」

不過，今年身著復古服飾的乘客不如往年多，讓一些攝影 愛好者失望；攝影愛好者周先生說，每年都來拍照，今年年輕人比較多，但穿復古裝的較少；不過，懷舊地鐵疫後能夠恢復已經讓人高興。

攝影愛好者林先生則說，今年的懷舊地鐵改線，拍照機會變少，再加上復古裝扮不多，相機空空如也；「往年的復古地鐵走的是F/B線，走到終點站後還會停留一段時間讓民眾拍照，而且列車員也會穿上復古裝扮；但今年改為1號線，到了終點站後車就開走，列車員也沒打扮。」

假日懷舊地鐵還將在12月11日、12月18日的早10時至下午5時半之間在曼哈頓行駛，路線為地鐵1號線的錢伯斯街(Chambers St.)站和137街(137th St – City College St.)站之間；乘客只需以正常票價刷卡進站即可；具體時刻表可上紐約交通博物館網站https://www.nytransitmuseum.org/nostalgiarides/查詢。