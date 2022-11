節日復古地鐵 疫後首回歸

華裔Giodano打扮復古帶著兒子Franklin感受懷舊地鐵。(記者和釗宇/攝影)

因新冠疫情而暫停兩年的節日懷舊地鐵 (Holiday Nostalgia)27日重新上路,讓乘客再次體驗1960年代;華裔民眾表示,懷舊地鐵疫後回歸讓人興奮。

紐約大都會運輸署(MTA)每年聖誕節與紐約交通博物館 (New York Transit Museum)合作舉辦假日懷舊地鐵,每年都有許多人穿著復古服裝搭乘拍照紀念;今年博物館為紀念「紅鳥王朝」(Reign of the Redbirds)展,以博物館收藏的R-33、R-33WF和R-36車型的多彩列車為主題,為節日季帶來繽紛有活力的氛圍;工作人員介紹,這些車型使用於1964年至2003年之間。

車廂塗裝色包括「韃靼紅」、「白金霧 」、「知更鳥藍」和奶油色等,活潑喜慶,也體現紐約地鐵的歷史變遷,讓乘客體驗不同時期乘坐地鐵的感覺;車廂內部也有許多復古細節,比如當年車廂內的廣告,車頭還有聖誕花圈,打造溫馨聖誕風。

懷舊地鐵的回歸引來大量地鐵迷,早10時第一班車擠滿乘客;華裔民眾Giodano身著復古打扮帶著兒子Franklin感受懷舊地鐵,Franklin說,疫情前就來過一次,這次回來很激動,「我很喜歡火車,以後還會再來。」

不過,今年身著復古服飾的乘客不如往年多,讓一些攝影 愛好者失望;攝影愛好者周先生說,每年都來拍照,今年年輕人比較多,但穿復古裝的較少;不過,懷舊地鐵疫後能夠恢復已經讓人高興。

攝影愛好者林先生則說,今年的懷舊地鐵改線,拍照機會變少,再加上復古裝扮不多,相機空空如也;「往年的復古地鐵走的是F/B線,走到終點站後還會停留一段時間讓民眾拍照,而且列車員也會穿上復古裝扮;但今年改為1號線,到了終點站後車就開走,列車員也沒打扮。」

假日懷舊地鐵還將在12月11日、12月18日的早10時至下午5時半之間在曼哈頓行駛,路線為地鐵1號線的錢伯斯街(Chambers St.)站和137街(137th St – City College St.)站之間;乘客只需以正常票價刷卡進站即可;具體時刻表可上紐約交通博物館網站https://www.nytransitmuseum.org/nostalgiarides/查詢。