威徹斯特紅轉藍 號稱紐約市第六區

根據此次期中選舉的最新數據，隨著人口結構的轉變，此前數十年均為共和黨 占優勢的紐約市 近郊威徹斯特郡(Westchester)，近年已由紅轉藍，成功助選包括州長霍楚(Kathy Hochul)在內的多位民主黨 人士，被稱為「紐約市第六區」(the sixth borough)。

威郡地處紐約市北部，隸屬紐約大都會區域內，為紐約市周邊最大近郊，有約百萬人口，涵蓋揚克斯市(Yonkers)、新羅謝爾(New Rochelle)等市鎮，與長島兩郡被視為兩黨必爭之地。與長島選情相反，此次期中選舉，民主黨州長候選人霍楚，在此以近60%得票率及6萬7000票差，遠超共和黨李修頓(Lee Zeldin)，該郡議員也皆為民主黨人，「紅潮」並未在此出現，顯示威郡近年來已由紅轉藍，成為全州最有影響力的藍色郊區之一。

威郡前郡長、共和黨人阿斯托里諾(Rob Astorino)表示，威郡幾乎已成為紐約市第六區，在某些方面，正成為曼哈頓的延伸。新冠疫情期間，那些富裕的自由派的白人花大錢在這裡買房子，他們認為共和黨是魔鬼。

2017年擊敗阿斯托里諾成為現任郡長的民主黨人拉蒂默(George Latimer)也表示，威郡的選民已不同往日，人口結構出現交替，許多久居者已經遷居佛州，青年一代的專業人士則搬到這裡，他們的思想完全不同。威郡也能在極左及溫和左派之間找到平衡。

數據顯示，2019年以來，威郡的活躍選民名單中新添近1萬5000名民主黨人，減少7000多名共和黨人。