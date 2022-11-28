洛克菲勒聖誕樹11/30點燈

洛克菲勒聖誕樹為一項延續近百年的節慶傳統。(洛克菲勒中心官網)

已有91年傳統的紐約洛克菲勒聖誕樹點燈儀式定於11月30日(周三)舉行。今年的洛克菲勒聖誕樹是一株來自紐約上州 的挪威雲杉(Norway spruce)，高82呎、重14噸，樹齡約85至90歲。屆時，這棵樹將掛上超過5萬顆裝飾燈泡和五哩長的飾物，頂部裝有重達900磅的斯華洛世奇水晶(Swarovski)星星。

NBC新聞主播格斯里(Savannah Guthrie)等將主持點燈儀式。典禮上，關史蒂芬妮(Gwen Stefani)和布萊克-謝爾頓(Blake Shelton)將獻唱節日單曲，還有吉米•艾倫(Jimmie Allen)、安德烈•波切利(Andrea Bocelli)以及芝麻街(Sesame Street)布偶等超過十組嘉賓登台演出。

點燈儀式將於晚7到9時進行。燈光點亮後，從12月1日到1月13日，每天早6時到晚12時亮燈。聖誕節 當天，燈光將24小時不熄，12月31日將於晚9點提前熄燈。詳情可至https://bit.ly/3GQ3X42查詢。

曼哈頓第五大道從48街到57街，將在12月4日、11日和18日中午12時至下午6時禁行車輛，成為行人徒步區，為市民和觀光 客提供更多空間；隨著洛克菲勒中心聖誕樹點燈，第五大道和第六大道之間的48街和52街，周間下午及周末上午也將設路障限制車輛通行，直到1月中旬。