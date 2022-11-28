李修頓擬選共和黨全委會主席

選後威望增長的李修頓，擬競選共和黨全國委員會主席。(美聯社)

共和黨紐約州 長候選人李修頓(Lee Zeldin)在此前的選舉中表現不俗，僅輸給州長霍楚(Kathy Hochul)不到6%，而且幫助多個選區的國會議員席位翻紅，進而讓共和黨奪回眾院 ；消息顯示，選後威望增長的李修頓擬競選共和黨全國委員會主席，挑戰現任主席麥丹尼(Ronna McDaniel)。

Politico報導，李修頓近日已經電郵共和黨全國委員會表達參選意願，表示正「嚴肅考慮」參選，「現在是時候重塑共和黨，在2024年奪回總統大位、增加在眾院的席次，並且在全國範圍內盡可能多推出候選人；共和黨需要盡其所能，拯救美國。」

李修頓在電郵中寫道，「我們不僅應在全美50州展開競爭，拉高基本盤的投票率，也應接觸所有社區，無論他們對民主黨的支持率有多高，應該多多參與、建立關係、推動我們的教育政見、構建階層向上流動和住房、心理健康、公共安全等政綱，確保民眾知道我們支持什麼，而不是只知道我們反對什麼。」

現任主席麥丹尼則對委員會表示尋求連任；麥丹尼內部人士表示，目前她仍擁有多數委員支持；李修頓和麥丹尼都被認為是前總統川普的親密盟友。

共和黨在全美範圍內未能如預期掀起大規模的「紅潮」，僅靠微弱優勢奪回眾院，參院仍在民主黨手中；但紐約州成為共和黨的亮點，雖然李修頓不敵霍楚，但今年是1994年以来得票差距最小的一次。

一些共和黨人認為，李修頓的超常發揮幫助紐約州數個國會議員席位翻紅，成為共和黨奪回眾院的關鍵；而且，共和黨在紐約州每個選區的得票率，都比2020年更高。