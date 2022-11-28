我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國為何激起「白紙革命」？烏魯木齊延燒出反封控之怒

不見得是長春藤？讀這些大學 進矽谷大公司機率高

李修頓擬選共和黨全委會主席

記者和釗宇／紐約報導
選後威望增長的李修頓，擬競選共和黨全國委員會主席。(美聯社)
選後威望增長的李修頓，擬競選共和黨全國委員會主席。(美聯社)

共和黨紐約州長候選人李修頓(Lee Zeldin)在此前的選舉中表現不俗，僅輸給州長霍楚(Kathy Hochul)不到6%，而且幫助多個選區的國會議員席位翻紅，進而讓共和黨奪回眾院；消息顯示，選後威望增長的李修頓擬競選共和黨全國委員會主席，挑戰現任主席麥丹尼(Ronna McDaniel)。

Politico報導，李修頓近日已經電郵共和黨全國委員會表達參選意願，表示正「嚴肅考慮」參選，「現在是時候重塑共和黨，在2024年奪回總統大位、增加在眾院的席次，並且在全國範圍內盡可能多推出候選人；共和黨需要盡其所能，拯救美國。」

李修頓在電郵中寫道，「我們不僅應在全美50州展開競爭，拉高基本盤的投票率，也應接觸所有社區，無論他們對民主黨的支持率有多高，應該多多參與、建立關係、推動我們的教育政見、構建階層向上流動和住房、心理健康、公共安全等政綱，確保民眾知道我們支持什麼，而不是只知道我們反對什麼。」

現任主席麥丹尼則對委員會表示尋求連任；麥丹尼內部人士表示，目前她仍擁有多數委員支持；李修頓和麥丹尼都被認為是前總統川普的親密盟友。

共和黨在全美範圍內未能如預期掀起大規模的「紅潮」，僅靠微弱優勢奪回眾院，參院仍在民主黨手中；但紐約州成為共和黨的亮點，雖然李修頓不敵霍楚，但今年是1994年以来得票差距最小的一次。

一些共和黨人認為，李修頓的超常發揮幫助紐約州數個國會議員席位翻紅，成為共和黨奪回眾院的關鍵；而且，共和黨在紐約州每個選區的得票率，都比2020年更高。

共和黨 眾院 紐約州

上一則

暴打亞裔童 男出庭演電視劇 送精神鑑定

下一則

納蘇郡選區重畫 兩黨陷僵局

延伸閱讀

期中大選沒舞弊 選舉訟案零星 各州認證順利

期中大選沒舞弊 選舉訟案零星 各州認證順利
挺拜登 加州長紐森：不會選下屆總統

挺拜登 加州長紐森：不會選下屆總統
棄拜登 推特馬斯克：挺德桑提斯2024出馬選總統

棄拜登 推特馬斯克：挺德桑提斯2024出馬選總統
期中選舉未告大捷 川普漸失共和黨同志擁戴

期中選舉未告大捷 川普漸失共和黨同志擁戴
共和黨穆考斯基 擊敗川普支持對手

共和黨穆考斯基 擊敗川普支持對手

熱門新聞

紐約市地鐵19日晚再爆仇亞攻擊事件，兩名華裔乘客與一名菲律賓裔乘客在S線地鐵上遭到一眾非洲裔青少年攻擊。(警方提供)

紐約華人地鐵遭仇恨攻擊 非裔青少年挑釁要求讓座 飆罵「亞洲豬」

2022-11-21 07:04
專家指，過節後，廚房家電等會再減價。(Getty Images)

黑五搶折扣 8類商品不急買

2022-11-24 02:26
死者周麗絲26日舉辦追悼會。(本報檔案照)

跳樓身亡華女 同鄉辦追思會

2022-11-27 02:30
這輛賓士車涉及一起謀殺案，被警方通緝。(市警提供)

紐約法拉盛華男翻車亡身現槍傷 15秒案發視頻曝光

2022-11-24 11:10
該名男子涉嫌持拐杖攻擊一名12歲亞裔男童。(市警提供)

紐約12歲亞裔男童搭地鐵上學 遭非裔男持拐杖暴打

2022-11-24 12:50
鄭女士搶救後腿部肌肉切除、腳趾被截肢。(Skye王提供)

布碌崙華女追公車被捲入車底 截肢傷殘盼援助

2022-11-20 02:30

超人氣

更多 >
中國抗議潮蔓延武漢北京成都 民眾喊出反對獨裁

中國抗議潮蔓延武漢北京成都 民眾喊出反對獨裁
Omicron BQ成主流變異株 免疫力較弱民眾首當其衝

Omicron BQ成主流變異株 免疫力較弱民眾首當其衝
在街頭和大學校園 白紙成為中國抗議活動象徵

在街頭和大學校園 白紙成為中國抗議活動象徵
洛縣華人單親媽殞命車禍 2歲兒重傷 在美獨居無親友

洛縣華人單親媽殞命車禍 2歲兒重傷 在美獨居無親友
上海烏魯木齊中路 27日晚警方開始逮捕抗議者

上海烏魯木齊中路 27日晚警方開始逮捕抗議者