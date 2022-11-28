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曼哈頓檢察官白艾榮挨批 半數重罪變輕罪 輕罪僅29％成功定罪

記者和釗宇╱紐約報導
白艾榮因打擊犯罪過於軟弱而廣受抨擊。(美聯社)
白艾榮因打擊犯罪過於軟弱而廣受抨擊。(美聯社)

曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)因為打擊犯罪過於軟弱廣受抨擊，數據顯示，自上任以來，白艾榮將他起訴的半數重罪案降級為輕罪；而在成功起訴的重罪案中，又有半數以敗訴收場。

紐約郵報報導，白艾榮上任以來，檢察官辦公室經辦的重罪案中，有52%降級為輕罪，2019年該比率僅39%；前任曼哈頓檢察官萬斯(Cy Vance)2013至2020年任內，重罪降輕罪的比率從未超過40%。

雖然重罪案件得以成功起訴，但檢方的勝訴率只有51%，遠低於2019年的68%；白艾榮拒絕以重罪起訴的案件今年迄今共有1119起，2019年為828起；同時，曼哈頓地檢僅對49%的重罪案要求設保釋金，遠低於2019年的69%。

除了重罪，曼哈頓地檢的輕罪案件勝訴率今年也驟降至29%，相比之下2019年為69%。

「紐約受害者權利」(Victims Rights NY)創辦人哈里森(Jennifer Harrison)表示，當政者希望討論槍枝暴力、降低槍擊案數量，「但槍擊案的嫌犯中，有多少從重罪被降級為輕罪，甚至撤案或不以槍枝相關罪名起訴？白艾榮這種人掌權，又如何能根除槍枝暴力？白艾榮需要停止以公派辯護律師的思維行事，應負起責任執行法律，正確起訴罪犯。」

白艾榮上任以來執行輕罪不起訴的政策，一些持械搶劫、販毒等重罪也被降級為輕罪；例如，嫌犯羅倫(William Rolon)因持刀威脅商店員工，卻只被起訴輕罪，法官直言「嫌犯應該感到幸運，因為碰上白艾榮的新政」。

今年以來，曼哈頓僅有1210起重罪案嫌犯最終被判入獄，數量比2019年的1699起下降29%；輕罪案嫌犯中只有522人被判入獄，比2019年的2413人劇減78%；與此同時，曼哈頓的犯罪案件持續上升，截至11月20日，曼哈頓南部和北部的案件比去年同期分別上升38%和17%。

約翰傑刑事司法學院(John Jay College of Criminal Justice)教授歐唐納(Eugene O'Donnell)表示，「白艾榮公然反對刑罰、反對擔責，這些數字正反映這一點。真正的問題是，我們為什麼還需要檢察官辦公室？檢察官辦公室存在的意義是什麼？」

曼哈頓地區檢察官白艾榮的「輕罪不起訴」政策，遭指打擊警方士氣。(美聯社)
曼哈頓地區檢察官白艾榮的「輕罪不起訴」政策，遭指打擊警方士氣。(美聯社)

白艾榮 曼哈頓 檢察官

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