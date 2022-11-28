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科里：慣犯改為現金保釋 全市犯罪率將「驟降」

記者張晨／紐約報導
科里臨退休受訪，指法官若能對慣犯裁定現金保釋，全市犯罪率將會「驟降」。(記者張晨／攝影)
科里臨退休受訪，指法官若能對慣犯裁定現金保釋，全市犯罪率將會「驟降」。(記者張晨／攝影)

紐約市犯罪率的居高不下一直被執法者歸咎於新保釋法的濫用，為此市警隊伍士氣低迷，許多人選擇退休或離職；市警現任總警司科里(Kenneth Corey)1988年加入警隊，至今已34年，而他被提拔為四星警司還未滿一年就提出退休申請，他26日接受媒體採訪時再次表達新保釋法對慣犯縱容的不滿，指法官只需裁決慣犯需現金保釋，全市犯罪率將會「驟降」。

科里說，無現金「旋轉門」保釋法是導致目前困境的主因，警察逮捕一名嫌犯，送到法官面前，法官則下令免保當即釋放；按照目前的法律，警察要在逮捕後填寫一些傳喚單，但往往他們的文書工作還沒有完成，同一名嫌犯又因另外一案，被別的同事再次帶回警局。

「你可以想像警員們有多麼生氣，這也嚴重打擊士氣。」科里說，「我們知道，在是誰在犯罪，我們不斷地一遍一遍地逮捕他們。而簡單的法律修改就可以解決，給法官酌情裁量權，將那些慣犯羈押或裁定現金保釋，紐約的犯罪率就會驟降，而不是慢慢下降。」

科里讚揚警員一直以來的表現，他說，今年對重罪犯的逮捕比去年提高27%，也是紐約市近21年最高水平；根據市警數據，目前全市的犯罪率比去年增加28%；其中重竊、汽車盜竊和入室盜竊數量漲幅最高，地鐵犯罪更猛增35%；謀殺、槍擊案的數量則有所下降。

警察 紐約市 退休

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