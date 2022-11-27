紐約老鼠驗出新冠病毒 恐是傳播根源

科學家在紐約老鼠身上檢測到新冠病毒，並發現這類嚙齒類動物極容易感染新冠病毒和相關變種。(美聯社)

紐約市 在疫情期間鼠患嚴重，較疫情前見到老鼠機率增加70%，對此市府日前簽署立法，加強滅鼠；不過科學家在紐約老鼠身上檢測 到新冠病毒，並發現這類嚙齒類動物極容易感染新冠病毒和相關變種，很可能是新冠變異病毒的傳播起源。

根據密蘇里大學(University of Missouri)和美國農業部(USDA)科學家的最新研究，他們在布碌崙(布魯克林)捕獲的80隻挪威鼠中，發現其中有超過16%擁有新冠病毒抗體，證明它們曾經遭受感染；而在對這群老鼠的肺部進行核酸檢測(PCR)後，發現其中超過5%呈現陽性反應。

研究人員還發現，實驗用鼠Sprague Dawley非常容易感染Alpha、Delta和Omicron新冠變種病毒 ，突顯了其傳播病毒的可能性。

「在過去的兩年半中，新冠病毒已經從人類轉移到了動物身上」；美國農業部動植物衛生檢驗署(APHIS)協調員萊娜可(Julianna Lenoch)博士、該份研究的共同作者表示，這項發現使科學家擔心。

萊娜可博士和其他學者嚴重懷疑老鼠是新冠變異病毒大規模傳染的根源，去年密蘇里大學、市大皇后學院(CUNY Queens College)和皇后區學院(CUNY Queensborough College)研究，也在紐約市廢水發現一系列新冠變種病毒起源，其樣本還發現了老鼠的DNA；萊娜可呼籲學界對紐約市老鼠進行深度研究。

事實上與兩年前相比，今年紐約市民目睹老鼠的機率增加70%；根據害蟲防治公司，過去多在低收入社區發現老鼠蹤跡，如今就連其他社區也經常看到老鼠。

為打擊紐約市愈發猖獗的鼠患現狀，市長亞當斯(Eric Adams)在本月已簽署四項立法，承諾要建立更清潔的紐約市，透過延後集中垃圾時間，以及在全市指定「滅鼠區」(rat mitigation zones)等防治措施。