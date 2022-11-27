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紐約社區看台灣選舉 藍營：遲來的正義

記者牟蘭張晨／紐約報導
紐約社區綠營支持者肯定蔡英文帶領民進黨的表現。圖為蔡英文2019年過境紐約與年輕人互動。(本報檔案照)
紐約社區綠營支持者肯定蔡英文帶領民進黨的表現。圖為蔡英文2019年過境紐約與年輕人互動。(本報檔案照)

台灣九合一選舉結果出爐，民進黨大敗，蔡英文即刻辭去黨主席職位，對此紐約社區的綠營支持者，仍肯定蔡英文帶領民進黨的表現，認為她已盡心助選；藍營支持者則開心說，綠地變藍天是遲來的正義，「台灣人民用選票懲罰民進黨」。

紐約台灣會館副理事長方秀蓉指，疫情衝擊全世界，台灣經濟也受到影響，民進黨作為執政黨不免引發民怨，幾次回台都有感觸，恐因此影響這次選舉結果，但她仍肯定蔡英文盡心助選的努力。

方秀蓉表示，國民黨在選舉中獲勝，是人民的選擇，也是民主的象徵，「台灣民眾喜歡政黨輪替」。

民進黨美東黨部主委莊振輝則對此次結果感到可惜，指民進黨選舉策略有誤，最終演變雙方抹黑、互罵，落入對手的「圈套」；他指，桃園、新竹與基隆等地現任市長雖獲好評，但任期間未培養接班人，導致參選的候選人根基不深，無法得到選民的信任。

莊振輝表示，疫情後台灣雖防疫良好，經濟也正增長，但只是幾間寡頭企業勢頭較好，許多小商家仍受到嚴重影響，導致民進黨失去基層選民支持；他對未來仍有信心，相信黨部會立即自省，改善不足之處。

國民黨美東支部常委孫運悌，此次則帶著大批支持者返台投票，在選舉結束後她整晚都興奮的難以入眠，表示國民黨的努力沒有白費。

「遲來的正義，綠地終於變藍天」，她說，過去四年民進黨執政，但在重大決策上只顧黨內人的利益，不顧民眾意願，「抗中保台喊的震天響，卻全是嘴上功夫」。

紐約中華公所顧問于金山則表示，此次選舉體現了中華民國民主政治成熟，且過程公平公正；他說，民進黨大敗，是由於過去不斷擴權、無視人民期望，權力的驕傲表現無遺，「台灣人民用選票懲罰民進黨」。

于金山說，國民黨大勝，並不是因為問政優良，而是民進黨「施政太爛」；他表示，國民黨擔任在野黨並不稱職，未來還要檢討改善，才能在總統大選中有所表現。

他希望台灣能落實多黨政治的民主制度，而非長期的一黨獨大；不過于金山也說，國民黨不能只靠選民「討厭民進黨」的心態來贏得選舉，還必須有解決包括經濟、治安、國家安全，和兩岸政策等目前問題的方案。

紐約藍營支持者對台灣九合一選舉結果感到開心，認為台灣人民用選票懲罰了民進黨。(記...
紐約藍營支持者對台灣九合一選舉結果感到開心，認為台灣人民用選票懲罰了民進黨。(記者林澔一／攝影)

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