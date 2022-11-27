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跳樓身亡華女 同鄉辦追思會

記者牟蘭／紐約報導
死者周麗絲26日舉辦追悼會。(本報檔案照)
死者周麗絲26日舉辦追悼會。(本報檔案照)

來自中國廣西35歲女子周麗絲(Lisi Zhou)，疑因憂鬱症發作，月前在紐約皇后區法拉盛一家酒店跳樓身亡，美東廣西青年學友會等同鄉，於26日為她舉辦追思會；該會會長朱繼青說，周麗絲被領養後歷經養母離世、養父再婚，孤身來美後又因憂鬱症發作跳樓，身後同鄉為她送行，陪她走完最後一程。

朱繼青表示，周麗絲1987年2月出生在廣西，五歲時被他人領養，緊接養母離世，養父再婚，聽聞只有小學文憑，身世相當坎坷。

他說，周麗絲於2019年來美打拚，2020年疫情在紐約爆發之後，由於經濟問題誘發憂鬱症，沒有及時治療，最後選擇在上月26日以跳樓的方式結束一生。

在聽聞這起悲劇，朱繼青說，100多名廣西鄉親與善心人士募集善款，不到一周就湊齊喪葬費用，「都是工薪階級，每人捐贈20元或50元顯出愛心」；他感謝中國駐紐約總領館、中國南寧市僑聯等中國政府機構，與律師孫瀾濤等人的協助，當日與同鄉送她最後一程，「孤獨的來，孤獨的走」。

美東廣西青年學友會常務副會長夕陽表示，周麗絲離世後，聯繫她的親友準備辦理後事，但得知周麗絲是孤兒，幼年被收養，養父母當初沒有辦理正規手續，無法以直系親屬的身分在國內提供公證委託，幾經周折，才選在當日在全福殯儀館送死者最後一程，之後完成公證後，送她的骨灰返回家鄉。

美東廣西同鄉會常務副會長梁天明感謝社團與善心人士的協助，尤其是朱繼青與夕陽日前曾飽受流言的壓力，當日通過視訊讓死者的家屬參與追思會，並在棺木中擺放假人，悼念她的離世。

孫瀾濤表示，死者沒有資產，尚不存在法律問題，指若需公證，日後可通過遠程視頻，協助死者親友簽署；他說，不少中國公民在異鄉孤獨離世，曾有一名中國山東鄉親兩年前染疫不治，因無法聯繫親友，差點安葬在哈特島(Harts Is.)，受到家屬委託後，才幫他火化後，送骨灰回中國。

美東廣西青年學友會等為月前跳樓離世的周麗絲舉辦追悼會；講話者為朱繼青。(記者牟蘭...
美東廣西青年學友會等為月前跳樓離世的周麗絲舉辦追悼會；講話者為朱繼青。(記者牟蘭／攝影)
美東廣西青年學友會等為月前跳樓離世的周麗絲舉辦追悼會；左一起為朱繼青、夕陽與梁天...
美東廣西青年學友會等為月前跳樓離世的周麗絲舉辦追悼會；左一起為朱繼青、夕陽與梁天明。(記者牟蘭／攝影)

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