曼哈頓黑五人潮 多逛街會友

曼哈頓第五大道25日黑色星期五當天，街道上人潮洶湧。(記者張晨／攝影)

經過三年疫情，紐約市在25日迎來了一個溫暖的黑色星期五，接連經歷了2020年的冷清、2021年的供應短缺，2022年即使通貨膨脹使人們錢包緊緊，但許多人依舊願意走到街上感受熱鬧的氣氛，不購物也利用假日吃喝閒逛，聚會親友。

影音來源：記者張晨

曼哈頓 著名的第五大道商圈，南至梅西百貨旗艦店先鋒廣場(Herald Square)、時報廣場 ，北至中央公園，幾十條街人頭攢動—人們手中的紙袋多為高街品牌的衣履商品；其餘來往者中遊客居多，購買的商品均為紐約特色之物。

來自德州的陳宇飛表示，真需要的東西基本都在網上搞定，曼哈頓之旅基本就是走馬看花，和朋友邊走邊吃、看個新奇；其中洛克菲勒中心旁的FAO施瓦茨(FAO Schwarz)玩具店外大牌長龍，標誌物胡桃鉗也在外熱情與遊客拍照。

百老匯劇目在當日格外受歡迎，幾乎每個劇院門外都有排隊等待入場的人，時報廣場折扣票窗口外更排上了近百人；而對於本地華人 來說，也基本在黑五前就已網購入場，並繼續等待網購星期一(Cyber Monday)的到來。

相比疫情兩年，今年人們更願意走上街頭享受節日氣氛。(記者張晨／攝影)

東岸的知名暢貨中心，紐約伍柏瑞名牌暢貨中心(Woodbury Common Premium Outlets)，依舊持續點燃著華裔購物者凌晨驅車出發的熱情；家住曼哈頓的朱彤表示，華人更看重品牌，除了暢貨中心，實體店折扣遠不如網上，想要花小錢買大牌，一年只有一次機會，所以再辛苦也願意排隊等待。

她表示，和去年一樣，早上6時開門，一些熱門精品店外5時30分就已經排上了幾十人，而有的店鋪到8時才開門，而當天早上還下著小雨；美食大廳內擠滿了人。

人們手中的購物袋多為百貨商店和高階品牌。(記者張晨／攝影)

沒有車的紐約客楊寧卻表示，暢貨中心的商品和正價店質量相差太多，曼哈頓平日就有很多商店樣品甩賣(Sample Sale)，往往能以比平時更優惠的價格購買到同款商品。