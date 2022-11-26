紐約客談／黑五折扣差 民眾需理性消費

感恩節之後的「黑五 星期五」(Black Friday)、隔周的「網購星期一」(Cyber Monday)，均是消費者準備大採購的年度重頭戲；但今年很多促銷活動被指誠意不夠，提出所謂的「優惠價」還是比原價貴，提醒消費者不要陷入採購的樂趣而一時沖昏頭，自以為賺了但實則荷包大出血。

網路購物專家指出，八類商品包括冬季服裝、健身 器材、鑽石、禮品卡、最新遊戲機、化妝或美容產品、家具、以及汽車等，在一年中其他時間段會有更大折扣；就算商家標榜折扣高，也只是響應黑五購物潮而已，消費者若是不及購物，可以再觀望。

一般上，實體店面如暢貨中心在黑五前後幾周開始變得擁擠，多年來親身體驗過的民眾表示，花時間大排長龍，而商家拋出來的商品不一定有值得的優惠、也少有熱門產品；可走進店面後，又會抱著「排了這麼久不買就虧了」的心態，結果下單後才後悔，根本沒預期中降低預算。

不僅如此，集結各大品牌的電商 像是亞馬遜，或是線上護膚化妝品專賣店，也會在黑五期間推促銷，若看中某品牌的產品，特別是護膚品化妝品類，一定要去品牌官網搜尋，有比專賣店更高的全場折扣，電商網頁雖方便，但貨比三家才是不吃虧的精髓。

美國經濟恐陷入衰退，目前很多民眾都處於高度戒備狀態，非剛需物品都會再三比價才下手；總而言之，不擅理財的民眾要更謹慎制定年底購物計畫，嚴格遵守採購清單，抗拒不必要的消費誘惑，也可取消訂閱促銷電郵，減少瀏覽商品的機會。

紐約客談，每周二至周六見報