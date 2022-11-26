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市警加入Ring調取門鈴錄像辦案 維權組織反對

記者張心／紐約報導
紐約市警加入Ring，以在案件調查中，使用拍攝的私人門鈴錄像。(截自Ring廣告畫面)
紐約市警加入Ring，以在案件調查中，使用拍攝的私人門鈴錄像。(截自Ring廣告畫面)

紐約市警日前加入亞馬遜公司「鄰里守望」軟體 (Ring Neighbors App，簡稱Ring)，以在案件調查中，使用透過Ring拍攝的私人門鈴錄像；不過該科技辦案舉措，卻遭到了隱私維權組織的極力反對。

為了利用科技增強執法，市警本月宣布加入亞馬遜所有，Ring公司創建的「鄰里守望」平台，以期在案件調查中，直接使用用戶攝像頭所拍攝的錄像；市警總局局長西維爾(Keechant Sewell)表示，Ring可以幫助警方和居民進行實時在線互動，增強了市警局打擊犯罪的能力。

截止目前，Ring在全美的銷量已超過1000萬台，和警方的合作引起維權組織的反感；隱私權維權組織「監控科技監督計畫」(Surveillance Technology Oversight Project)執行總監卡恩(Albert Fox Cahn)表示，「這種環繞式監控只會導致更多的錯誤逮捕、種族定性和警察暴力。」

他認為，如果更多的紐約市民知道自家門鈴會被警察用來對付自己和家人，一定會重新考慮是否要安裝家庭監控設備。

Ring公司所創建的門鈴攝像頭，在記錄居民門前所發生的場景時，也允許用戶將這些視頻發布在Ring開發的手機軟體和網絡平台，內容主要包括包裹被盜、家門被闖、財產損失等；此外，Ring也有專業的新聞團隊，在平台更新用戶所在地的搶劫、火災、犯罪警報。

市警表示，長期以來，警方都在尋求公眾支持，以協助案件處理和犯人抓捕，並通過在社交網絡和新聞平台發布公開嫌疑人的視頻和照片的方法，來鎖定和識別犯罪嫌疑人；此次通過Ring平台，將拓展警方辦案和收集線索的能力，而且警方根據協議，可以使用Ring收集的圖像和視頻進行面部識別。

自2011年以來，全美包括洛杉磯、芝加哥在內的警察局，已經開始嘗試和Ring合作；在2015年，洛杉磯曾同Ring展開合作調研，向比佛利山威爾榭公園(Wilshire Park)的用戶免費發放該門鈴設備，並在六個月的實驗結束時，發現當地犯罪率下降了55%。

警察 紐約市 亞馬遜

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