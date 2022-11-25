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梅西感恩節遊行 外州華人也來看

記者和釗宇／紐約報導
一年一度的「梅西感恩節大遊行」24日如約登場，逾300萬民眾到場觀看。(記者和釗宇／攝影)
一年一度的「梅西感恩節大遊行」24日如約登場，逾300萬民眾到場觀看。(記者和釗宇／攝影)

梅西感恩節大遊行24日在曼哈頓盛大登場，300多萬民眾現場觀看，華裔觀眾自然也不會缺席，更有不少人從加州、德州專程趕來觀看；華人觀眾表示，紐約市多元化的大都會，未來希望看到帶有中國元素的氣球參加遊行。

張瑩芬夫婦帶著十歲和七歲的兩個兒子，從加州遠道而來。(記者和釗宇／攝影)
張瑩芬夫婦帶著十歲和七歲的兩個兒子，從加州遠道而來。(記者和釗宇／攝影)

今年第96屆遊行，共有16個巨型氣球、28輛花車、40個新奇及傳統的充氣玩偶、12支樂隊、700名小丑、10個表演團體，以及聖誕老人等，其中有不少表演樂隊來自外州。

華裔紐約市警陳Steven帶著自己的日裔妻子和女兒，一家人當天早6點鐘就到第六大道等候；陳Steven表示，作為市警，過去每年要到感恩節大遊行執勤，「但今年我申請休假，想陪伴家人當觀眾享受遊行，這種感覺和執勤的時候很不一樣。」

張瑩芬夫婦帶著十歲和七歲的兒子從加州遠道而來，她表示，一家人早上5點45就到現場占位，「我們特別為遊行來到紐約，兩個兒子若再長大，看遊行可能就沒有意思了，想趁現在為他們留下一個共同的回憶。」

張瑩芬說，自己上一次在現場看感恩節大遊行已經是20年前了，「現在氣球的角色更多了，而且感覺現在疫情已經過去，今年1月我來紐約時，街上還是很冷清，現在人潮都回來了」；作為遊客，張瑩芬也說，希望看到更多紐約特色相關的氣球，比如自由女神像。

一年一度的「梅西感恩節大遊行」24日如約登場，逾300萬民眾到場觀看。(記者和釗...
一年一度的「梅西感恩節大遊行」24日如約登場，逾300萬民眾到場觀看。(記者和釗宇／攝影)

從德州趕來看遊行的張臻一家人，16歲的女兒則是擔任演出者，在德州表演方陣中跳舞；她說，這是一家人第一次觀看梅西感恩節大遊行，今後希望看到更多帶有中國元素的氣球；「畢竟在美國生的小孩子，只知道美國的文化元素，紐約市多元化的大都市，希望能夠看到更多代表中華文化的氣球。」

華裔紐約市警陳Steven帶著自己的日裔妻子和女兒，一家人一早6時就到第六大道等...
華裔紐約市警陳Steven帶著自己的日裔妻子和女兒，一家人一早6時就到第六大道等候。(記者和釗宇／攝影)

張臻介紹，德州表演方陣主要由奧斯汀市Vandergrift高中生組成，連同家長共有400多人到紐約參加或觀看遊行，其中有不少華裔學生；江小姐一家也是其中之一，她的兒子和女兒都在德州表演方陣中，一家人早上4點半就來到現場，「現場感覺很棒，我比較喜歡悟空氣球，悟空就在德州方陣後面登場。」

江小姐(右)的兒子和女兒都在德州表演方陣中。(記者和釗宇／攝影)
江小姐(右)的兒子和女兒都在德州表演方陣中。(記者和釗宇／攝影)
張臻一家人從德州趕來，她16歲的女兒擔任遊行演出者，在德州表演方陣中跳舞。(記者...
張臻一家人從德州趕來，她16歲的女兒擔任遊行演出者，在德州表演方陣中跳舞。(記者和釗宇／攝影)

遊行 德州 紐約市

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