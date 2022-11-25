感恩團圓飯 華社餐廳一位難求

法拉盛各大餐廳24日爆滿，不少民眾特從外州趕來吃團圓飯，不少餐廳都一位難求。(記者牟蘭／攝影)

感恩節紐約華社餐館生意火爆，不少民眾特地從外州趕回來吃團圓飯，皇后區法拉盛 各大餐廳24日爆滿，除了酒樓一位難求，網紅美食 店也擠滿顧客，平均等待15分鐘到一小時，不少華人家庭「中西合璧」，感恩節圍爐吃火鍋、品粵菜。

酒樓「君豪大酒店」當日迎來大量顧客，經理黃嘉傑表示，上午9時30分開門後，就有顧客排隊等候，直到下午約1時30分客人才幾乎全部落座；他說，當天下午有三場半年前預定的婚禮，場地全滿，不少人從外州趕來用餐，餐廳挺過艱難時刻，幾乎恢復到疫前水平，「明年感恩節已有人預定80桌」。

黃嘉傑說，今年的聖誕節與新年也收到大量訂單，感恩節前後數周，餐廳都很忙碌，雖然並非所有員工全部返崗，但目前人手充足，旨在為顧客提供良好的服務，「現在往好的方向發展，感恩節長假期給餐飲業者很大的鼓舞」。

火鍋店「香天下」的店長王Jennifer表示，當日店內用餐人潮多，若未提前預訂，都只能在一旁候位；家住新州的張文表示，她一周前開始計畫感恩節大餐，因食材價格增長以及平日工作繁忙，感恩節這天決定外食，她當日特別與丈夫帶兩子在法拉盛吃火鍋，「難得放假，想吃點中國味」。

居住在艾姆赫斯特的張先生與全家近十口人、四代同堂前往粵式酒樓吃飯，他說，兩個侄子平日在外州上班，難得感恩節有假，一家人在此相聚，「最年長的是我的媽媽已80多歲，最小的是我的孫子剛一歲多」。

同樣一家三代同堂到酒樓用餐的王先生表示，疫情 爆發後，一家人有兩年都沒有相聚吃飯，當日與姑父一家以及自己的孩子，享受節日美食。