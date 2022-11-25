我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

強姦、聚眾淫亂 吳亦凡一審被判13年 附加驅逐出境

「黑五」只有美國人想購物 歐洲消費者想省一點

感恩團圓飯 華社餐廳一位難求

記者牟蘭／紐約報導
法拉盛各大餐廳24日爆滿，不少民眾特從外州趕來吃團圓飯，不少餐廳都一位難求。(記者牟蘭／攝影)
法拉盛各大餐廳24日爆滿，不少民眾特從外州趕來吃團圓飯，不少餐廳都一位難求。(記者牟蘭／攝影)

感恩節紐約華社餐館生意火爆，不少民眾特地從外州趕回來吃團圓飯，皇后區法拉盛各大餐廳24日爆滿，除了酒樓一位難求，網紅美食店也擠滿顧客，平均等待15分鐘到一小時，不少華人家庭「中西合璧」，感恩節圍爐吃火鍋、品粵菜。

酒樓「君豪大酒店」當日迎來大量顧客，經理黃嘉傑表示，上午9時30分開門後，就有顧客排隊等候，直到下午約1時30分客人才幾乎全部落座；他說，當天下午有三場半年前預定的婚禮，場地全滿，不少人從外州趕來用餐，餐廳挺過艱難時刻，幾乎恢復到疫前水平，「明年感恩節已有人預定80桌」。

黃嘉傑說，今年的聖誕節與新年也收到大量訂單，感恩節前後數周，餐廳都很忙碌，雖然並非所有員工全部返崗，但目前人手充足，旨在為顧客提供良好的服務，「現在往好的方向發展，感恩節長假期給餐飲業者很大的鼓舞」。

火鍋店「香天下」的店長王Jennifer表示，當日店內用餐人潮多，若未提前預訂，都只能在一旁候位；家住新州的張文表示，她一周前開始計畫感恩節大餐，因食材價格增長以及平日工作繁忙，感恩節這天決定外食，她當日特別與丈夫帶兩子在法拉盛吃火鍋，「難得放假，想吃點中國味」。

居住在艾姆赫斯特的張先生與全家近十口人、四代同堂前往粵式酒樓吃飯，他說，兩個侄子平日在外州上班，難得感恩節有假，一家人在此相聚，「最年長的是我的媽媽已80多歲，最小的是我的孫子剛一歲多」。

同樣一家三代同堂到酒樓用餐的王先生表示，疫情爆發後，一家人有兩年都沒有相聚吃飯，當日與姑父一家以及自己的孩子，享受節日美食。

王Jason多年前從福州來美打拚，奮鬥多年從打工仔變老闆，兩個子女也學業有成，一人今年即將進入藤校就讀，一家十多口人，感恩節當天到法拉盛用餐；他說，熬過疫情艱難時刻，經濟逐漸復甦，希望在感恩節給自己放假，享受難得的假期，「平時幾乎一周上七天班，今年想休息一下」。

法拉盛各大餐廳24日爆滿，不少民眾特從外州趕來吃團圓飯，不少餐廳都一位難求。(記...
法拉盛各大餐廳24日爆滿，不少民眾特從外州趕來吃團圓飯，不少餐廳都一位難求。(記者牟蘭／攝影)

法拉盛 疫情 美食

上一則

華埠遊客回流 業者生意火

下一則

燒鴨當火雞 感恩節法拉盛燒臘店排長龍

延伸閱讀

世界晚報／少女遭校園霸凌 上千人圍堵派出所慘遭鎮壓

世界晚報／少女遭校園霸凌 上千人圍堵派出所慘遭鎮壓
紐約法拉盛華男翻車亡身現槍傷 15秒案發視頻曝光

紐約法拉盛華男翻車亡身現槍傷 15秒案發視頻曝光
法拉盛車禍槍殺案 警公布涉案人照片

法拉盛車禍槍殺案 警公布涉案人照片
法拉盛地鐵欲竊華女手機 嫌犯被乘客押送警

法拉盛地鐵欲竊華女手機 嫌犯被乘客押送警
州民主黨委員會攜民代 法拉盛送火雞

州民主黨委員會攜民代 法拉盛送火雞

熱門新聞

紐約地鐵華埠格蘭街母女被女遊民用假陽具攻擊，遭駐站警員逮捕。(本報檔案照)

母女紐約地鐵遭穿假陽具遊民攻擊 駐站警員即逮捕

2022-11-19 14:41
紐約市地鐵19日晚再爆仇亞攻擊事件，兩名華裔乘客與一名菲律賓裔乘客在S線地鐵上遭到一眾非洲裔青少年攻擊。(警方提供)

紐約華人地鐵遭仇恨攻擊 非裔青少年挑釁要求讓座 飆罵「亞洲豬」

2022-11-21 07:04
鄭女士搶救後腿部肌肉切除、腳趾被截肢。(Skye王提供)

布碌崙華女追公車被捲入車底 截肢傷殘盼援助

2022-11-20 02:30
法拉盛凱辛納大道居民區一家商店，日前深夜遭到兩名男子持槍搶劫，警方發布照片通緝嫌犯。(市警提供)

雙匪深夜劫商店 華人雇員逃儲藏室躲過一劫 共涉至少12案

2022-11-19 02:30
受高通膨與禽流感等影響，今年火雞與生菜價格高漲，即使在家中自煮，成本也比疫前更貴；圖為華人超市。(記者牟蘭╱攝影)

生菜6元 火雞漲2倍...感恩節自煮變貴 紐約法拉盛餐館訂位爆滿

2022-11-20 12:33
專家指，過節後，廚房家電等會再減價。(Getty Images)

黑五搶折扣 8類商品不急買

2022-11-24 02:26

超人氣

更多 >
「STOP」 具俊曄發聲 被指心虛刪文 罕見大動作自清

「STOP」 具俊曄發聲 被指心虛刪文 罕見大動作自清
影／西雅圖非裔婦喊話華裔女子：去吃狗肉配飯

影／西雅圖非裔婦喊話華裔女子：去吃狗肉配飯
紐約法拉盛華男翻車亡身現槍傷 15秒案發視頻曝光

紐約法拉盛華男翻車亡身現槍傷 15秒案發視頻曝光
汪小菲千萬床墊遭銷毀 結果是「替代品」？大S經紀人回應了

汪小菲千萬床墊遭銷毀 結果是「替代品」？大S經紀人回應了
紐約12歲亞裔男童搭地鐵上學 遭非裔男持拐杖暴打

紐約12歲亞裔男童搭地鐵上學 遭非裔男持拐杖暴打