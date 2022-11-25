我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

強姦、聚眾淫亂 吳亦凡一審被判13年 附加驅逐出境

「黑五」只有美國人想購物 歐洲消費者想省一點

外州華裔夫婦紐約宴客 親友喜相聚

記者顏潔恩／紐約報導
來自外州的華裔新人，新郎林Lai和新娘黃Jenny，感恩節在紐約宴客。(記者顏潔恩／攝影)
來自外州的華裔新人，新郎林Lai和新娘黃Jenny，感恩節在紐約宴客。(記者顏潔恩／攝影)

感恩節是美國人與家人團聚的節日，也有不少華人選在這天舉辦婚宴；來自外州的華裔新人夫婦，24日在布碌崙(布魯克林)8大道金皇廷酒樓席開席12桌，宴請各方親朋好友，「這不僅是場婚禮，也是時隔很久以後，親友相聚重逢的日子，具有深刻意義。」

33歲的新郎林Lai、30歲的新娘黃Jenny都是福州連江人，兩人初識時不在同一個地方生活；新娘表示，當時她在芝加哥工作，老公則在明尼蘇達州(Minnesota)生活有一段時間，兩人在一次聚會中經由朋友介紹認識，身為同鄉人很聊得來，對彼此互有好感因而留下聯繫。

儘管身在異地，但兩人的愛情萌芽得很快，經常思念彼此，於是新郎先開口邀請新娘搬到明州一起生活；「我並沒有馬上就答應，就是想再等一等，考驗一下他」，黃Jenny說，後來在融洽相處的過程中，她感覺「時間差不多了」，於是答應林Lai的請求，搬到明州一起生活，兩人也逐步規畫婚禮。

從交往到結婚只有一年多，算不上很長的時間，但對兩人來說，已有足夠的時間去認定彼此，「遇見了那麼多人，這是第一個有衝動想去結婚的對象，緣分很奇妙，心裡覺得就是這個人了」；黃Jenny分享，兩人都達成共識，覺得有孩子才是完整的人生，是夫妻間的橋梁，婚後也將考慮生育計畫。

當晚婚宴以星空主題布置，是黃Jenny心中夢幻婚禮的模樣，唯一美中不足的是遠在中國的爸媽未能參與婚禮，考慮到中國疫情嚴重，也只能拍當天的照片發給他們，當作「隔空慶祝」。

黃Jenny說，雖然父母無法參加，但對住在美國的親友而言，這不單是場婚禮，更是受疫情阻礙後久違的一場相聚，「在美國大家都是各分東西，好久不見，只有感恩節這天大家可以相聚在一塊，對我們來說非常重要。」

來自福州連江的兩人，雖居住在不同州，卻因一次聚會相識後結婚。(記者顏潔恩／攝影)
來自福州連江的兩人，雖居住在不同州，卻因一次聚會相識後結婚。(記者顏潔恩／攝影)

明州 疫情 布碌崙

上一則

感恩節忙結婚 酒樓影樓忙翻

下一則

疫情沉寂兩年 酒樓迎婚宴訂單

延伸閱讀

感恩節剩菜一堆吃不完 美食家：燉湯最棒

感恩節剩菜一堆吃不完 美食家：燉湯最棒
感恩節華人珍惜團聚 買氣旺南加超市饗客

感恩節華人珍惜團聚 買氣旺南加超市饗客
感恩節餐館超市燒臘羊肉 堂吃外賣人氣爆棚

感恩節餐館超市燒臘羊肉 堂吃外賣人氣爆棚
感恩節周日將有大雨 美東民眾出遊行程恐受影響

感恩節周日將有大雨 美東民眾出遊行程恐受影響
感恩節狂風勁吹南加 內陸區引燃大火

感恩節狂風勁吹南加 內陸區引燃大火

熱門新聞

紐約地鐵華埠格蘭街母女被女遊民用假陽具攻擊，遭駐站警員逮捕。(本報檔案照)

母女紐約地鐵遭穿假陽具遊民攻擊 駐站警員即逮捕

2022-11-19 14:41
紐約市地鐵19日晚再爆仇亞攻擊事件，兩名華裔乘客與一名菲律賓裔乘客在S線地鐵上遭到一眾非洲裔青少年攻擊。(警方提供)

紐約華人地鐵遭仇恨攻擊 非裔青少年挑釁要求讓座 飆罵「亞洲豬」

2022-11-21 07:04
鄭女士搶救後腿部肌肉切除、腳趾被截肢。(Skye王提供)

布碌崙華女追公車被捲入車底 截肢傷殘盼援助

2022-11-20 02:30
法拉盛凱辛納大道居民區一家商店，日前深夜遭到兩名男子持槍搶劫，警方發布照片通緝嫌犯。(市警提供)

雙匪深夜劫商店 華人雇員逃儲藏室躲過一劫 共涉至少12案

2022-11-19 02:30
受高通膨與禽流感等影響，今年火雞與生菜價格高漲，即使在家中自煮，成本也比疫前更貴；圖為華人超市。(記者牟蘭╱攝影)

生菜6元 火雞漲2倍...感恩節自煮變貴 紐約法拉盛餐館訂位爆滿

2022-11-20 12:33
專家指，過節後，廚房家電等會再減價。(Getty Images)

黑五搶折扣 8類商品不急買

2022-11-24 02:26

超人氣

更多 >
「STOP」 具俊曄發聲 被指心虛刪文 罕見大動作自清

「STOP」 具俊曄發聲 被指心虛刪文 罕見大動作自清
影／西雅圖非裔婦喊話華裔女子：去吃狗肉配飯

影／西雅圖非裔婦喊話華裔女子：去吃狗肉配飯
紐約法拉盛華男翻車亡身現槍傷 15秒案發視頻曝光

紐約法拉盛華男翻車亡身現槍傷 15秒案發視頻曝光
汪小菲千萬床墊遭銷毀 結果是「替代品」？大S經紀人回應了

汪小菲千萬床墊遭銷毀 結果是「替代品」？大S經紀人回應了
紐約12歲亞裔男童搭地鐵上學 遭非裔男持拐杖暴打

紐約12歲亞裔男童搭地鐵上學 遭非裔男持拐杖暴打