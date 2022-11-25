外州華裔夫婦紐約宴客 親友喜相聚

來自外州的華裔新人，新郎林Lai和新娘黃Jenny，感恩節在紐約宴客。(記者顏潔恩／攝影)

感恩節是美國人與家人團聚的節日，也有不少華人選在這天舉辦婚宴；來自外州的華裔新人夫婦，24日在布碌崙 (布魯克林)8大道金皇廷酒樓席開席12桌，宴請各方親朋好友，「這不僅是場婚禮，也是時隔很久以後，親友相聚重逢的日子，具有深刻意義。」

33歲的新郎林Lai、30歲的新娘黃Jenny都是福州連江人，兩人初識時不在同一個地方生活；新娘表示，當時她在芝加哥工作，老公則在明尼蘇達州(Minnesota)生活有一段時間，兩人在一次聚會中經由朋友介紹認識，身為同鄉人很聊得來，對彼此互有好感因而留下聯繫。

儘管身在異地，但兩人的愛情萌芽得很快，經常思念彼此，於是新郎先開口邀請新娘搬到明州 一起生活；「我並沒有馬上就答應，就是想再等一等，考驗一下他」，黃Jenny說，後來在融洽相處的過程中，她感覺「時間差不多了」，於是答應林Lai的請求，搬到明州一起生活，兩人也逐步規畫婚禮。

從交往到結婚只有一年多，算不上很長的時間，但對兩人來說，已有足夠的時間去認定彼此，「遇見了那麼多人，這是第一個有衝動想去結婚的對象，緣分很奇妙，心裡覺得就是這個人了」；黃Jenny分享，兩人都達成共識，覺得有孩子才是完整的人生，是夫妻間的橋梁，婚後也將考慮生育計畫。

當晚婚宴以星空主題布置，是黃Jenny心中夢幻婚禮的模樣，唯一美中不足的是遠在中國的爸媽未能參與婚禮，考慮到中國疫情 嚴重，也只能拍當天的照片發給他們，當作「隔空慶祝」。