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「黑五」只有美國人想購物 歐洲消費者想省一點

華埠遊客回流 業者生意火

記者許君達／紐約報導
感恩節期間華埠餐館的生意普遍火爆，進店排隊是常態。(記者許君達／攝影)
感恩節期間華埠餐館的生意普遍火爆，進店排隊是常態。(記者許君達／攝影)

24日感恩節當天，紐約市天氣晴朗、溫度宜人，曼哈頓華埠迎來久違的客流高峰，由於紐約餐館沒有在感恩節休假的傳統，不少外族裔、華人遊客和食客紛至沓來，到社區裡購物、吃飯；忙碌的程度，讓餐館業者直到下午才能得空，稍作休息。

當天的午餐時段，雖然華埠主要街道上不算太擁擠，但多數餐館都需要排隊；位於擺也街(Bayard St.)上的「銀記腸粉店」，當天候位隊伍排到門外，排在第一順位的幾位華人食客，表示從隊尾排到隊首，大約用了不到半個小時。

中午通常不是主做大菜正餐的酒樓或餐館的營業高峰，不過感恩節當天中午的上座率依然不錯。在茂比利街(Mulberry St.)的「佛菩提素菜館」，店內尚未非常忙碌，但也僅有一兩個空桌。

該店店員表示，有一撥午餐小高峰剛剛結束，他們也才剛喘上一口氣，通常在節日期間最繁忙的時段，多是從下午4時左右開始，從中午的情況看，估計晚餐時段「應該會很忙」。

中餐館「利口福」的王師傅說，他們從早上開始已忙了半天，趁著吃午飯的人潮剛剛退去一些的時候，他才得以出來稍稍休息一下。

在午餐時間過後，擺也街兩側又開始聚集起不少排隊等候購買糕點小食的客人，其中有很多都是外族裔；趁著感恩節假期，到曼哈頓逛逛的遊客Ann，在路過華埠時看到「美麗華」餐館外的長長人龍，便跟風來買，相當喜歡該餐館的經典餐包；她表示，華埠的節日氛圍很棒，「在其他地方想找吃的都不容易」。

紐約的經濟逐漸復甦，但與疫情前相比，國際遊客造訪紐約的比率相對低，對餐館影響仍在；主打川菜的「川外川」酒樓老闆娘表示，本地客的生意復甦情況還算樂觀，但由於華埠居民多是廣東和中國東南沿海地區移民，對正宗川菜的麻辣口味不一定能適應，該店在疫情前部分生意是面向從中國來的商旅或遊客的，但如今中國遲遲不開放邊境，這部分損失仍無法彌補。

由於華人業者沒有感恩節放假的傳統，所以很多其他族裔的人士在過節期間也會來到華埠就...
由於華人業者沒有感恩節放假的傳統，所以很多其他族裔的人士在過節期間也會來到華埠就餐。(記者許君達／攝影)
感恩節當天，華埠主要街道上有不少外族裔遊客，對華人菜市感到好奇。(記者許君達／攝...
感恩節當天，華埠主要街道上有不少外族裔遊客，對華人菜市感到好奇。(記者許君達／攝影)

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