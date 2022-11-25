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感恩節忙結婚 酒樓影樓忙翻

記者許君達/紐約報導
感恩節當晚酒樓忙辦婚宴，但生意與疫前最火爆的時候相比仍有差距。(記者許君達／攝影)
感恩節當晚酒樓忙辦婚宴，但生意與疫前最火爆的時候相比仍有差距。(記者許君達／攝影)

往年在感恩節當天，曼哈頓華埠東百老匯上能見到不少華人選在這一天舉辦婚宴，完成人生大事，不過由於疫情影響，感恩節結婚的現象不復見；不過今年在疫情和緩下，24日東百老匯上的多間酒樓已被包場，婚紗業者也相當忙碌，小小的一間店擠滿人潮，找不到多餘的立足空間。

位於東百老匯上的「金泰海鮮酒樓」少數規模較大的酒樓，業者張先生表示，今年感恩節晚餐時段，該酒樓的場地已被半年前就預訂好的一場婚宴包場。

鄰近的酒樓「榕信酒樓」也被包場，下午新人家屬正在門口的簽到處做最後的檢查，散客如需用餐，只能到地下一層的一個較為侷促的廳堂裡落座。

東百老匯上的「麒麟金閣」服務員則表示，感恩節當晚也有一場20多桌的婚宴。

在晚上宴席開場前的下午，婚紗影樓是最忙碌的地方；「歐陸經典」婚紗影樓內有不少新人盛裝坐在一旁等候，置裝、化妝、攝影等團隊的眾多工作人員擠在並不寬敞的空間裡往來忙碌，小小的空間根本找不到能夠立足的空間。

即便感恩節的華人結婚潮有恢復趨勢，不過據業者表示，與疫情前比起來，今年的情況只能算有改善；多家酒樓業者表示，今年感恩節僅有一場酒席，在疫情前最火爆的時候，一天甚至能舉辦四場婚禮，晚上的黃金時段更是一位難求，想訂到好位置，提前一年預定都不一定能搞定。

疫情 百老匯 華人

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