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霍楚停發加密幣挖礦執照 亞當斯唱反調

記者和釗宇／紐約報導
霍楚簽署法案，未來兩年暫停發放加密貨幣挖礦牌照，以減少環境汙染。(美聯社)
霍楚簽署法案，未來兩年暫停發放加密貨幣挖礦牌照，以減少環境汙染。(美聯社)

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)22日簽署法案，未來兩年暫停發放加密貨幣挖礦牌照，以減少能源消耗極大的挖礦行為帶來的環境汙染，紐約州也成為全美首個實施挖礦禁令的州；然而，紐約市長亞當斯(Eric Adams)態度相左，上任時力挺加密貨幣，曾用比特幣領薪水，並表示繼續看好加密貨幣。

該法案並不禁止已經取得牌照的機構繼續挖礦；此前環保團體施壓霍楚簽署該法案，州議會2019年也通過「社區保護法案」(Community Protection Act)，要在2050年將溫室氣體排放量減少85%；霍楚表示，「簽署這項法案是要讓紐約州環保領先全美，此前通過的社區保護法案也是全美最進步的環保法，同時也將穩步推動上州地區的經濟發展和就業。」

除了環保問題，加密貨幣行業近期遭遇逆風，全球最大的加密貨幣交易平台FTX突然申請破產，導致加密貨幣投資者損失數兆元，目前正遭到多項聯保調查；批評者認為，加密貨幣屬於龐氏騙局。

霍楚對加密貨幣的態度與亞當斯相左，亞當斯6月曾呼籲霍楚否決這一法案，且上任以後頭三個月的薪水曾經用比特幣和以太坊支付；他22日再度表示看好加密貨幣，「行業經歷高峰低谷很正常，加密貨幣行業不會因此消失，期待繼續投入區塊鏈和其他新技術。」

此前他曾表示，計畫設立有關加密貨幣的公共教育項目；當被問到是否會繼續投資加密貨幣時，亞當斯含糊其辭，轉而表示自己頭三個月的薪水是加密貨幣；但加密貨幣近幾個月來大幅縮水，亞當斯的頭三個月工資已經貶值44%。

貨幣 亞當斯 霍楚

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