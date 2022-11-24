抗通膨 華人購物精打細算

黑色星期五，象徵年末購物季開跑。(本報檔案照)

黑色星期五 對於許多人來說，意味著以打折促銷為特色的假日購物季節啟動。每年感恩節前後，零售業商家都會以最優惠的價格吸引消費者。雖然節日購物的傳統依然存在，但面對通膨和潛在的經濟低迷，許多華人以理性的態度對待黑色星期五。節日購物，各有各的想法。

追求時尚的趙小姐喜歡購物，每年的年末購物季都讓她感到很興奮，很滿足。趙小姐說，新冠疫情 爆發以來，她已經有兩年沒有盡興購物，雖然也在網上購物，但都沒好好逛街，她打算今年一定要逛個夠，多給自己買些衣物和化妝品。

陳小姐喜歡研究。她發現，今年購物季的打折力度要比往年大，以希望買幾件用得著，又有很大折扣的物品。現在物價飛漲，如果工資能再漲漲，就太好了。

打算明年結婚的江先生說，雖然現在通膨很厲害，但主要是食物、汽油和服務價格漲得快，家用電器的價格基本上比較穩定。他打算利用年底購物季買電視、冰箱、洗衣機和吸塵器等多種家用電器。

馬先生是一名馬拉松愛好者。他說，每逢購物季，他都會把一年要穿的跑鞋買夠了，如果款好價低，他還會多買幾雙。除了鞋，他還會買一些運動衣物、訓練器械和營養品，今年也不例外。