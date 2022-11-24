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黑五搶折扣 8類商品不急買

記者顏潔恩／紐約報導
專家指，過節後，廚房家電等會再減價。(Getty Images)
專家指，過節後，廚房家電等會再減價。(Getty Images)

感恩節的傳統包括黑色星期五購物潮，購物專家表示，黑五雖優惠多，但也有一些注意事項；至少八類商品就算黑五期間有優惠價，還是建議在別的更好時段購買，此外任何標榜折扣75%或以上的商品，除非是聽說過的可靠品牌，應理性保持懷疑態度。

專家指出，冬季服裝、健身器材、鑽石、禮品卡、最新的遊戲機、化妝或美容產品、家具、以及汽車等八類商品，出於不同的理由，其實在一年中其他的時間段會有更大的折扣。

消費者電子品在過節前很暢銷，但聖誕過後便宜很多。不過，不要等太久，到1月1日，很多特價活動已結束，輪到新產品上架。

冬季服裝而言，像是外套、配飾及靴子等，通常在2月春季服飾面世後，商家為騰出零售空間，會在1月大幅降價冬季服飾，不著急購買冬裝的民眾可抓緊這個時機；而健身器材也是相同道理，一般在1月、2月春季來臨時會有更多的折扣價。

另一方面，許多關於珠寶買賣的研究顯示，全球三分之一的珠寶都是在11月、12月售出，因為高需求的原因，就算黑五有少許的折扣價，也不一定划算。

禮品卡是很多人在年底送禮的重頭戲，因此在12月，特別是近聖誕節可買到更優惠價的禮品卡；最新的遊戲機像Xbox、PlayStation、Nintendo Switch OLED，在本季根本不會打折。化妝和美容產品通常在黑五時的折扣都不高，而就算有不錯折扣價，到了隔周的網購周一(Cyber Monday)可能有更好的價格，建議「能等則等」。

DealNews專家Joselin Linder表示，黑色星期五通常不是升級家具的最好時機，這些商品在總統日(Presidents' Day)，即2月的第三個周一，甚至是初春至國殤節(Memorial Day)期間的折扣更高；最後，儘管汽車在10至12月間是最合適購買的時期，但通常12月底車商願意提供的優惠及配套更好。

黑五即將到來，Ben’s Bargains等網頁能找到不錯的優惠商品。(截圖)
黑五即將到來，Ben’s Bargains等網頁能找到不錯的優惠商品。(截圖)

黑五 健身 黑色星期五

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