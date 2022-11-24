電費明年擬調漲 皇后區公聽反對

超過50名皇后區居民參加公聽會抗議聯合愛迪生電費與天然氣費漲價。(Kara McCurdy／攝影；曼達尼辦公室提供)

聯合愛迪生(Con Edison)明年擬增加用戶每月平均近60元的電費與天然氣 費，引起市民不滿，超過50名皇后區民眾參加州眾議員 曼達尼(Zohran K. Mamdani)日前舉辦聽證會，部分居民發聲反對，要求州長拒絕聯合愛迪生漲價計畫。

州眾議會能源委員會成員曼達尼日前舉辦針對聯合愛迪生漲價的聽證會，並指，他的辦公室日前收到超過500條反對漲電的評論，當日37名與會民眾發聲，要求州府喊停這項漲價計畫。

聯合愛迪生的計畫中，要求增加12億元升級電力系統，5億元升級天然氣系統，還計畫投資可在生能源等，明年擬分別調漲電費與天然氣11.2%與18.2%，意味著每戶電費每月恐增加20.9元、煤氣費漲37.88元，平均一戶增長近60元。

曼達尼表示，他辦公室日前收到投訴中，25%的個案與聯合愛迪生有關，「這些包括無力支付帳單租客，不知如何支付電費的房主，還有社區的命脈小商業者都因電費感到困擾」；他說，能源是公共資源，現在卻被私人壟斷，「我們要確保聯合愛迪生不能從普通民眾榨取更多利益」。

卡班表示，疫情爆發後，紐約電費暴增，目前情況愈來愈糟，「過去數十年內，州府沒有做好工作避免類似高昂費用產生，讓民眾的利益被剝削。

一名居住在30路的阿斯托利亞(Astoria)華人居民指，目前食物與生活用品等統統漲價，要求州府喊停電費漲價計畫，「這是公共資源，為什麼會這麼貴？」