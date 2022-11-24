亞平會感恩餐聚 表揚資深員工

會上亞平會感謝多位資深員工的服務。右三為黎蔓芝。(記者顏嘉瑩／攝影)

亞洲人平等會23日在曼哈頓華埠 舉辦感恩節午宴，邀請200多名員工、社區人士和民選官員聚會，感謝過去一年的支持；會上表揚三位資深員工，其中已服務20年的員工表示，當年也是透過亞平會，才能獲得所需資源買房，「我從社區獲得的，現在也想以同樣的方式回饋社區」。

當天是繼2019年後，亞平會再度舉辦年度感恩餐宴，州參議員劉醇逸、州眾議員愛普斯坦(Harvey Epstein)和牛毓琳等人出席致意；亞平會共同行政總監余思亮表示，疫期動盪，亞平會員工持續幫助社區居民以及小商家，希望藉此餐會，對職員表達感謝之意。

會中表揚三名員工，分別是服務15年及20年的Eddie Wong、鄺湘梅和黎蔓芝；其中在亞平會振興商業服務中心服務的黎蔓芝表示，自己在九一一 事件前在華埠另一個非營利組織協助移民 ，後來因為想買房，得知亞平會有許多資源，才逐漸認識亞平會，剛好振興商業服務中心擴張招聘，她加入之後沒想到一做就是20年。

黎蔓芝說，九一一事件之後很多小商家找不到資源，她在中心幫助新移民業者獲取所需資源，在業者成功創業之後也持續給小商家協助，「我從他們身上也學到很多」。

歷經九一一事件、超級風暴珊迪和新冠疫情，黎蔓芝表示，振興商業服務中心克服各種困難於疫期繼續幫助小商家；她也注意到，社區的結構逐漸在改變，過去尋求協助的創業華人多是開餐館、衣廠，現在則是咖啡廳蓬勃發展。