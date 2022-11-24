市府收緊財政 4700職缺不補

市長亞當斯本周再度收緊財政，命令各部門不再填補4700個崗位空缺，將空缺的全職崗位數量比上月降低50%。（市長辦公室提供）

紐約市 下財年面臨29億元預算 缺口，繼上周公布「11月財政計畫」削減各部門開支後，市長亞當斯(Eric Adams)本周再度收緊財政，命令各部門不再填補4700個崗位空缺，將空缺的全職崗位數量比上月降低50%，預計將每年節省月3億5000萬元。

市府預算主任吉哈(Jacques Jiha)22日已經就此事致信相關部門，不過這次崗位削減不影響公校教師以及市警局、消防局的制服人員以及清潔局和懲教局；市府還表示，各部門的新增項目應自行籌措經費，並在12月5日之前提交詳細的資金規畫書。

由於經濟不景氣、通貨膨脹嚴重，亞當斯已經在此前命令市府削減3%的支出，為未來兩個財年節省25億元；不過，南部庇護 客不斷湧入紐約市，市府上周宣布在削減支出的同時預算則增加30億元，其中包括庇護客相關支出10億元以及了結市府勞資糾紛訴訟的支出。

市府已經請求聯邦政府為紐約市負擔10億元的庇護客支出，而此次崗位削減的主要原因仍在於庇護客支出和經濟問題；吉哈在給各部門的致信中表示，「在聯邦政府和州府給予支持之前，我們必須承擔所有庇護客相關的支出；而且，本地和全國經濟正在走弱，金融市場表現不好，我們正面臨健保成本增加、能源價格高企和持續攀升的通膨。」

由於市府本財年預算增加了30億元，市府面臨的預算缺口到2026年可能增至60億元；此前州主計長狄拿玻利(Tom DiNapoli)就曾警告，稱預算增加會對未來幾年形成支出壓力，呼籲紐約市做出平衡，「如果沒有辛勤工作的公務員保證城市運轉，為兒童和其他弱勢群體提供的關鍵服務就可能受到影響。」

市主計長蘭德也表示，市府一些部門人手不足已經很嚴重，「雖然我們同意節省開支對紐約市應對經濟逆風等困難很重要，但不能以犧牲市府的執行能力為代價，這次崗位削減加深了我們對一些重要項目招聘所需人手的擔憂。」