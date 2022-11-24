我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

期中選舉阿拉斯加州結果出爐 裴林確定無緣捲土重來

評／一張床墊割出真實人性 大S和張蘭到底誰被矇在鼓裡

市府收緊財政 4700職缺不補

記者和釗宇╱紐約報導
市長亞當斯本周再度收緊財政，命令各部門不再填補4700個崗位空缺，將空缺的全職崗位數量比上月降低50%。（市長辦公室提供）
市長亞當斯本周再度收緊財政，命令各部門不再填補4700個崗位空缺，將空缺的全職崗位數量比上月降低50%。（市長辦公室提供）

紐約市下財年面臨29億元預算缺口，繼上周公布「11月財政計畫」削減各部門開支後，市長亞當斯(Eric Adams)本周再度收緊財政，命令各部門不再填補4700個崗位空缺，將空缺的全職崗位數量比上月降低50%，預計將每年節省月3億5000萬元。

市府預算主任吉哈(Jacques Jiha)22日已經就此事致信相關部門，不過這次崗位削減不影響公校教師以及市警局、消防局的制服人員以及清潔局和懲教局；市府還表示，各部門的新增項目應自行籌措經費，並在12月5日之前提交詳細的資金規畫書。

由於經濟不景氣、通貨膨脹嚴重，亞當斯已經在此前命令市府削減3%的支出，為未來兩個財年節省25億元；不過，南部庇護客不斷湧入紐約市，市府上周宣布在削減支出的同時預算則增加30億元，其中包括庇護客相關支出10億元以及了結市府勞資糾紛訴訟的支出。

市府已經請求聯邦政府為紐約市負擔10億元的庇護客支出，而此次崗位削減的主要原因仍在於庇護客支出和經濟問題；吉哈在給各部門的致信中表示，「在聯邦政府和州府給予支持之前，我們必須承擔所有庇護客相關的支出；而且，本地和全國經濟正在走弱，金融市場表現不好，我們正面臨健保成本增加、能源價格高企和持續攀升的通膨。」

由於市府本財年預算增加了30億元，市府面臨的預算缺口到2026年可能增至60億元；此前州主計長狄拿玻利(Tom DiNapoli)就曾警告，稱預算增加會對未來幾年形成支出壓力，呼籲紐約市做出平衡，「如果沒有辛勤工作的公務員保證城市運轉，為兒童和其他弱勢群體提供的關鍵服務就可能受到影響。」

市主計長蘭德也表示，市府一些部門人手不足已經很嚴重，「雖然我們同意節省開支對紐約市應對經濟逆風等困難很重要，但不能以犧牲市府的執行能力為代價，這次崗位削減加深了我們對一些重要項目招聘所需人手的擔憂。」

預算 紐約市 庇護

上一則

亞總會敬老宴 分送1000隻烤雞

下一則

班森賀華人服務中心感恩宴 2參選人致意

延伸閱讀

霍楚簽法 兩年內停發加密貨幣挖礦執照 亞當斯唱反調

霍楚簽法 兩年內停發加密貨幣挖礦執照 亞當斯唱反調
迎節日季 紐約曼哈頓第五大道將成徒步區

迎節日季 紐約曼哈頓第五大道將成徒步區
紐約勒緊褲腰帶 亞當斯命令近5000職缺不補

紐約勒緊褲腰帶 亞當斯命令近5000職缺不補
華裔批地鐵治安 引網路熱戰

華裔批地鐵治安 引網路熱戰
紐約市精神健康危機中心 3年少一半

紐約市精神健康危機中心 3年少一半

熱門新聞

紐約地鐵華埠格蘭街母女被女遊民用假陽具攻擊，遭駐站警員逮捕。(本報檔案照)

母女紐約地鐵遭穿假陽具遊民攻擊 駐站警員即逮捕

2022-11-19 14:41
紐約市地鐵19日晚再爆仇亞攻擊事件，兩名華裔乘客與一名菲律賓裔乘客在S線地鐵上遭到一眾非洲裔青少年攻擊。(警方提供)

紐約華人地鐵遭仇恨攻擊 非裔青少年挑釁要求讓座 飆罵「亞洲豬」

2022-11-21 07:04
鄭女士搶救後腿部肌肉切除、腳趾被截肢。(Skye王提供)

布碌崙華女追公車被捲入車底 截肢傷殘盼援助

2022-11-20 02:30
法拉盛凱辛納大道居民區一家商店，日前深夜遭到兩名男子持槍搶劫，警方發布照片通緝嫌犯。(市警提供)

雙匪深夜劫商店 華人雇員逃儲藏室躲過一劫 共涉至少12案

2022-11-19 02:30
受高通膨與禽流感等影響，今年火雞與生菜價格高漲，即使在家中自煮，成本也比疫前更貴；圖為華人超市。(記者牟蘭╱攝影)

生菜6元 火雞漲2倍...感恩節自煮變貴 紐約法拉盛餐館訂位爆滿

2022-11-20 12:33
紐約上州暴雪，紐約市氣溫跌破冰點。(州長辦公室提供)

紐約市入冬溫度首跌破冰點 感恩節歸鄉注意安全

2022-11-20 09:30

超人氣

更多 >
維州沃爾瑪槍案6死6傷 目擊者稱兇嫌無差別掃射

維州沃爾瑪槍案6死6傷 目擊者稱兇嫌無差別掃射
汪小菲近千萬床墊將被燒毀 處理費用480美元

汪小菲近千萬床墊將被燒毀 處理費用480美元
南加華人住宅遭4歹徒闖入 女屋主這樣做避災

南加華人住宅遭4歹徒闖入 女屋主這樣做避災
鄭州富士康抗爭入夜再起 萬人與武警緊張對峙

鄭州富士康抗爭入夜再起 萬人與武警緊張對峙
感恩節晚餐還沒著落嗎？到好市多找救兵

感恩節晚餐還沒著落嗎？到好市多找救兵