紐約梅西感恩節遊行登場 今年多路段不開放

今年新登場的卡通角色小小兵「史都華」正在充氣。(記者許君達╱攝影)

梅西感恩節大遊行 (Macy's Thanksgiving Day Parade)，24日(周四)早9時登場，和往年不同的是，有多個路段將不開放民眾停留觀看；官方提醒民眾出行應提前預留時間，並鼓勵使用公共交通，避免開車。今年的天氣溫和，也無影響氣球行進的大風。

梅西百貨感恩節大遊行今天登場，工作人員忙著幫大型人偶氣球充氣。圖為日本漫畫七龍珠裡的悟空。（路透）

本次遊行有16個巨型氣球。(路透)

本次遊行有16個巨型氣球、28輛花車、40個新奇及傳統的充氣玩偶、12支樂隊、700名小丑、十個表演團體，以及聖誕老人等；今年新亮相的巨型氣球，包括神偷奶爸2(Despicable Me 2)裡面的小小兵(Minion)「史都華」(Stuart)、全新的綠色恐龍「迷惑龍」(Apatosaurus)、「妙妙犬布麗」以及遜咖日記(Diary of a Wimpy Kid)等、「鯊魚寶寶」(Baby Shark)；適逢世界盃期間，今年還有一個巨型氣球致敬美國男子足球隊。

圖為23日晚氣球預先充氣，民眾迫不及待到現場參觀。(記者許君達╱攝影)

今年的遊行路線和往年一樣，早上9時從77街與中央公園 西交口開始，沿著中央公園西側往南行進2.5哩後，抵達哥倫布圓環(Columbus Circle)，接著轉向中央公園南側，並沿第六大道繼續往南行進，至西34街遊行隊伍向西轉，抵達位於先鋒廣場的梅西百貨 前第七大道後結束。

曼哈頓感恩節大遊行已準備就緒，大型造型氣球今天將重返曼哈頓。（路透）

不過，今年有多個路段不開放民眾觀看，包括在遊行起點的西77街至75街的中央公園西、西59街至西60街的中央公園西路段和哥倫布圓環；此外，在梅西百貨前的遊行終點也是不開放區域，鄰近梅西百貨西34街至38街的第六大道、第七大道間的地段，則開放極有限或完全不開放民眾停留觀看。

官方建議，最佳觀看點在西38街到西59街間的第六大道，現場將不允許攜帶大型背包、野餐巾、座椅、酒精飲料、小冰箱、遮陽傘等物品，也要先通過安檢站才能進入觀看管制區；相關路段當天早6時開始陸續實施交通管制及封路，民眾出行應提前預留時間，並鼓勵使用公共交通，避免開車。