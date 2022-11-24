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紐約客談／納稅人出錢 110億元能買多少火雞

紐約客談

新冠疫期紐約州大量居民申請失業金，州主計長狄拿玻利(Thomas DiNapoli)近日公布報告，由於州勞工廳處理不力，向申請人重複支付失業金，且未能辨別許多詐領行為，導致納稅人損失110億元。

選擇在期中選舉後才公布這份報告，時機的確可議，不知是想為哪些候選人護航。失職的州勞工廳回應：「2020年疫情初期的情況前所未有，接電話量暴增134倍，申請數則增26倍。當局使用1970年代的系統，過去兩年發放了相當於超過50年的失業金總量，這本身就是很大的成就」，官僚心態可見一斑。

平白浪費納稅人110億元，對州長而言似乎只是數字，民選的州議員則見怪不怪，忙著在社區發火雞，沒人出面批判，也難怪民主黨此次大失民心，愈來愈多人想搬離紐約。

媒體報導，2010年聯邦報告曾指，許多州政府用於處理失業保險的電腦系統，仍依賴1970、80年代建立的主架構，程式語言現已少有人用，維護成本高昂，且容量、擴充性、安全度均低。紐約州也是其中之一。州主計長曾多次提出建議，指州勞工廳的系統不可靠。這回遇上百年難見的疫情，因為申請者、詐騙者在短時間內倍增，終於讓這個大黑洞現形。

2020年4月到2021年3月，州府核發2.18億筆失業金，計763億元，比2019年上升31倍。疫期大量民眾失業的確是緊急事件，需要盡快核發失業金，但給騙徒製造的機會也以倍數增加。聯邦政府指，2021年，紐約州詐領率約18％，比2019年高四倍。州府之前錯失了一次又一次更換系統的機會，終於在這次疫情付出代價，並影響民眾對政府的信任。

（紐約客談，每周二至周六見報）

失業金 疫情 紐約州

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