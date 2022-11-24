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梅西感恩節遊行 亞當斯：維安嚴密 注意交管

記者和釗宇、許君達／紐約報導
梅西感恩節遊行的常客，皮卡丘氣球。（記者許君達／攝影）
梅西感恩節遊行的常客，皮卡丘氣球。（記者許君達／攝影）

梅西感恩節大遊行24日登場，市長亞當斯(Eric Adams)23日於遊行氣球充氣現場舉辦記者會，再次提醒多項交通管制及須知，也鼓勵民眾走出家門慶祝及消費。市警總局表示，將部署更多警員與反恐措施，維護節日期間的公共安全，目前沒有發現「切實可信而具體的安全威脅」。

上周科羅拉多州出現恐同槍擊案，紐約市也破獲針對猶太教堂的攻擊圖謀，鑑於估計有300萬民眾將觀看梅西感恩節大遊行，安全保障刻不容緩；市警反恐主管馬蒂拉索(Martine Materasso)表示，「假日季將部署更多反恐警員，尤其在宗教場所、夜間場所、假日集市、購物中心和洛克菲勒中心聖誕樹附近。」

馬蒂拉索表示，「遊行路線周邊也將部署制服和便衣警員，還包括警犬、拆彈組、無人機及更多攝像頭。」梅西執行長甘內特(Jeff Gennette)則表示，由於今年參與人員和花車較多，遊行將改在早8時45分開跑，而非以往的9點整，遊行預計持續三小時；市長亞當斯則表示，他最喜歡的氣球是史努比。

今年參加遊行最大的氣球有四層樓高。氣球在23日下午進行充氣。參觀群眾大排長龍。從第72街始，繞過自然歷史博物館，止於第81街。隊伍在72街至76街之間的中央公園西大道上轉了三個往返，許多人等了超過一個小時才見到氣球。家住新澤西的偉寧說，疫情期間有兩年沒有正常帶孩子出來玩，今年情況有所好轉，但還是會擔心，都戴了口罩。但見到心愛的卡通人物大型氣球，孩子們都很興奮。

市府也提醒，曼哈頓第五大道11個街區在12月前三個周日下午禁止車輛通行，讓民眾得以在寬闊、安全的街道上購物、欣賞節日櫥窗裝飾、周邊地標及美食、音樂等傳統慶祝活動。洛克菲勒中心聖誕樹將於11月30日點燈，屆時第五大道和第六大道將有一條車道封路，成為人行道。

市府也推出兩個購物項目，促進市民和遊客假日季在紐約市的小商家消費。相關活動網址：https://fifthavenue.nyc/。

華裔全家出動觀賞大氣球充氣。(記者許君達／攝影)
華裔全家出動觀賞大氣球充氣。(記者許君達／攝影)
今年初次亮相的「迷惑龍」(Apatosaurus)一家氣球。(記者許君達／攝影)
今年初次亮相的「迷惑龍」(Apatosaurus)一家氣球。(記者許君達／攝影)
亞裔家庭觀看氣球充氣。(記者許君達／攝影)
亞裔家庭觀看氣球充氣。(記者許君達／攝影)
（記者許君達／攝影）
（記者許君達／攝影）
排隊等待入場的人潮。(記者許君達／攝影)
排隊等待入場的人潮。(記者許君達／攝影)
充氣現場。(記者許君達／攝影)
充氣現場。(記者許君達／攝影)

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