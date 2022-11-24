佳節聚會 建議先打疫苗、快篩

節日季來臨，市衛生局提供多項安全聚會和飲食的提醒，助民眾健康歡慶佳節。

在與他人聚會之前，建議先接受新冠檢測 ，可在紐約市的博物館、動物園、圖書館和遍布全市的其他站點免費獲得居家快速抗原檢測套件，可查詢：NYC At-Home COVID-19 Test Kit Pickup。

即使檢測呈陰性，若有點流鼻涕、輕咳，感覺有點累，均可能是傳染病的徵兆，雖然自己覺得溫和，但可能給嬰兒或免疫力低的人士帶來重症。尤其是呼吸道合胞病毒(RSV) ，會對零至12個月大的嬰兒造成嚴重影響。

另外，接種疫苗，永遠都不會太晚。應盡快接種新冠疫苗加強針和流感疫苗 。接種這兩種疫苗是安全的。查找附近提供疫苗接種的站點，可造訪vaccinefinder.nyc.gov，整個假日期都有接種時段開放。

飲食方面，首先，切勿將火雞或冷凍肉類放進熱水或置於台面解凍。正確解凍方法是放在冰箱中，每四到五磅所需解凍時間為24 小時，或放入冷水中，生肉與其他食物分開。製作做甜點，避免進食含有生雞蛋 的食物，例如未經烘烤的餅乾麵團或蛋糕麵糊。生雞蛋可能帶有沙門氏菌 (salmonella)，但如果生的烘焙原料被細菌汙染，也會讓人生病。

細菌存活的「危險溫區」是華氏40至140度，吃不完的食物要在食用後的兩小時內冷藏，防止細菌滋生。查詢安全烹飪訊息，請造訪：www.cdc.gov/foodsafety/keep-food-safe.html或www.cdc.gov/foodsafety/communication/holidays.html。