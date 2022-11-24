我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

期中選舉阿拉斯加州結果出爐 裴林確定無緣捲土重來

評／一張床墊割出真實人性 大S和張蘭到底誰被矇在鼓裡

佳節聚會 建議先打疫苗、快篩

紐約訊

節日季來臨，市衛生局提供多項安全聚會和飲食的提醒，助民眾健康歡慶佳節。

在與他人聚會之前，建議先接受新冠檢測，可在紐約市的博物館、動物園、圖書館和遍布全市的其他站點免費獲得居家快速抗原檢測套件，可查詢：NYC At-Home COVID-19 Test Kit Pickup。

即使檢測呈陰性，若有點流鼻涕、輕咳，感覺有點累，均可能是傳染病的徵兆，雖然自己覺得溫和，但可能給嬰兒或免疫力低的人士帶來重症。尤其是呼吸道合胞病毒(RSV) ，會對零至12個月大的嬰兒造成嚴重影響。

另外，接種疫苗，永遠都不會太晚。應盡快接種新冠疫苗加強針和流感疫苗。接種這兩種疫苗是安全的。查找附近提供疫苗接種的站點，可造訪vaccinefinder.nyc.gov，整個假日期都有接種時段開放。

飲食方面，首先，切勿將火雞或冷凍肉類放進熱水或置於台面解凍。正確解凍方法是放在冰箱中，每四到五磅所需解凍時間為24 小時，或放入冷水中，生肉與其他食物分開。製作做甜點，避免進食含有生雞蛋的食物，例如未經烘烤的餅乾麵團或蛋糕麵糊。生雞蛋可能帶有沙門氏菌 (salmonella)，但如果生的烘焙原料被細菌汙染，也會讓人生病。

細菌存活的「危險溫區」是華氏40至140度，吃不完的食物要在食用後的兩小時內冷藏，防止細菌滋生。查詢安全烹飪訊息，請造訪：www.cdc.gov/foodsafety/keep-food-safe.html或www.cdc.gov/foodsafety/communication/holidays.html。

流感疫苗 檢測 雞蛋

上一則

慈濟大愛眼科車 即日起服務各學區

下一則

8大道騎摩托車向人開槍 警緝兇

延伸閱讀

薛瑞元稱公布掮客名單幼稚 蔣萬安：潑糞水？有所本？

薛瑞元稱公布掮客名單幼稚 蔣萬安：潑糞水？有所本？
華埠健康博覽會 老人免費體檢、美甲、理髮、打疫苗

華埠健康博覽會 老人免費體檢、美甲、理髮、打疫苗
華埠健康博覽會 老人免費體檢打疫苗

華埠健康博覽會 老人免費體檢打疫苗
天兵不想收假 快篩自畫2紅線 P圖技術差露餡

天兵不想收假 快篩自畫2紅線 P圖技術差露餡
RSV病童增 宜戴口罩打疫苗

RSV病童增 宜戴口罩打疫苗

熱門新聞

紐約地鐵華埠格蘭街母女被女遊民用假陽具攻擊，遭駐站警員逮捕。(本報檔案照)

母女紐約地鐵遭穿假陽具遊民攻擊 駐站警員即逮捕

2022-11-19 14:41
紐約市地鐵19日晚再爆仇亞攻擊事件，兩名華裔乘客與一名菲律賓裔乘客在S線地鐵上遭到一眾非洲裔青少年攻擊。(警方提供)

紐約華人地鐵遭仇恨攻擊 非裔青少年挑釁要求讓座 飆罵「亞洲豬」

2022-11-21 07:04
鄭女士搶救後腿部肌肉切除、腳趾被截肢。(Skye王提供)

布碌崙華女追公車被捲入車底 截肢傷殘盼援助

2022-11-20 02:30
法拉盛凱辛納大道居民區一家商店，日前深夜遭到兩名男子持槍搶劫，警方發布照片通緝嫌犯。(市警提供)

雙匪深夜劫商店 華人雇員逃儲藏室躲過一劫 共涉至少12案

2022-11-19 02:30
受高通膨與禽流感等影響，今年火雞與生菜價格高漲，即使在家中自煮，成本也比疫前更貴；圖為華人超市。(記者牟蘭╱攝影)

生菜6元 火雞漲2倍...感恩節自煮變貴 紐約法拉盛餐館訂位爆滿

2022-11-20 12:33
紐約上州暴雪，紐約市氣溫跌破冰點。(州長辦公室提供)

紐約市入冬溫度首跌破冰點 感恩節歸鄉注意安全

2022-11-20 09:30

超人氣

更多 >
維州沃爾瑪槍案6死6傷 目擊者稱兇嫌無差別掃射

維州沃爾瑪槍案6死6傷 目擊者稱兇嫌無差別掃射
汪小菲近千萬床墊將被燒毀 處理費用480美元

汪小菲近千萬床墊將被燒毀 處理費用480美元
南加華人住宅遭4歹徒闖入 女屋主這樣做避災

南加華人住宅遭4歹徒闖入 女屋主這樣做避災
鄭州富士康抗爭入夜再起 萬人與武警緊張對峙

鄭州富士康抗爭入夜再起 萬人與武警緊張對峙
感恩節晚餐還沒著落嗎？到好市多找救兵

感恩節晚餐還沒著落嗎？到好市多找救兵