紐約客談／地址風波 拖華人之光下馬？

期中選舉塵埃落定，布碌崙 依然熱鬧。州參議員候選人曲怡文因共和黨對手認輸，已宣布勝選。引領她進入政壇的州眾議員白彼得計票落後鄭永佳，似乎仍在等待奇蹟。就在鄭永佳、曲怡文雙雙宣布創歷史，成為當地首位華裔議員之際，新畫出的市議員第43選區，已有陳偉儀、莊文怡兩位華人 宣布參選，該選區亞裔人口占比過半，因為沒有尋求連任者，人人有機會，可料明年將有一場混戰。

明年的事還有許多變數，但眼前最弔詭的，當屬鄭永佳的住址風波。根據報導，鄭永佳選後遭指住處地址未設於布碌崙，若經查屬實，恐因此喪失當選資格，「華人之光」當場被吹熄一盞。他對此回應交黨部處理。至於民主黨 對手白彼得，以其在位超過30年的優勢，這次得票率約48％實在難看，對於若鄭永佳當選無效，是否會再參加特殊選舉， 目前態度模擬兩可，指可參選也可讓賢，似有意撥弄政治算盤，考量如何延續政治生命。

至於參選經驗豐富的鄭永佳，為何這次會大意沒搞定地址？為何不能順手拿出證據？而以民主黨在選舉局的眼線之廣，白彼得為何沒能更早提出，讓對手提前出局，也省去納稅人事後要出錢辦特殊選舉，也節省他的競選經費？難道他真的如此輕敵？失去政治風向敏感度？

共和黨對地址風波的回應也很妙。先說不能抹煞投給鄭永佳的這7000多張選票；接著又暗示白彼得若以此招拉鄭永佳下馬，形同與選區內的華人作對。兩頂大帽子，讓敵手難抬頭。相信真相很快會揭曉，也將按州憲法的規定進行。