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當選爭議 鄭永佳：民主黨欠風度

記者胡聲橋／紐約報導
圖為白彼得和鄭永佳(右)於選舉辯論會。(記者胡聲橋／攝影)
圖為白彼得和鄭永佳(右)於選舉辯論會。(記者胡聲橋／攝影)

鄭永佳已宣布勝選布碌崙(布魯克林)第49區州眾議員。但近日有關他的住址問題起風波。有民主黨人表示，如果鄭永佳11月8日普選時沒有符合有關住址的要求，他們可能在明年1月阻止鄭永佳就任。對此，鄭永佳22日發表聲明，指已交由律師處理，請等待12月3日市選舉局公布的結果。

紐約州選舉規則要求，在選區重畫的年份，比如2022年，參選人必須在其尋求職位的郡(county)住滿一年。對鄭永佳而言，應該在國王郡，也就是布碌崙至少住滿一年。民主黨人質疑，鄭永佳去年11月2日還在曼哈頓投票，難道他在短短六天之內遷居到布碌崙？

選舉法律師指，參選人的住址是複雜問題，有各種因素可決定一個人的住處，不能僅看這個人在哪裡投票。可以看他提交郵局的改變地址申請，可以看信用卡帳單、水電費帳單等。另一方面，一個人也可以同時有多個住處。

鄭永佳到目前為止沒有向媒體展示自己在布碌崙住滿一年的證明，只是給出他母親在中木的住址，他還說自己是真正的布碌崙人，而不是一個曼哈頓來的闖入者，因為鄭永佳他在布碌崙出生、成長、求學。他給記者的聲明，已經把住址問題交給律師處理。說自己「按照選舉法規定參選」，「等待12月3日選舉局公布的結果」。

民主黨人認為，如果鄭永佳拿不出11月普選前在布碌崙住滿一年的證明，州眾議會就可以投票取消鄭永佳的任職資格，州長霍楚(Kathy Hochul)可要求舉行特別選舉，另選該區州眾議員。

據報導，該區現任州眾議員白彼得稱，已與眾議會及律師討論此事，如果鄭永佳無法證明符合居住要求，議會就應採取行動。不過，他還沒決定屆時是否參選。

鄭永佳在聲明中說，選民投票給他，他勝選了，這是事實。民主黨心有不甘，想盡一切手段不承認，有失君子風度。

保守黨行政委員狄鐘琪說，關於住址問題，鄭永佳當初參選時，黨內就有人提醒他，要搬到布碌崙，他也這樣做了，搬到母親家照顧母親。所以住址問題，鄭永佳應該是清白的。

鄭永佳日前宣布勝選第49區州眾議員。(記者顏潔恩／攝影)
鄭永佳日前宣布勝選第49區州眾議員。(記者顏潔恩／攝影)

布碌崙 投票 民主黨

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