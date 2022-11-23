激辯2小時 安全忠1900萬保釋駁回

安全忠律師團隊成員在保釋庭審後離開法院。(記者許君達╱攝影)

紐約知名僑領、山東同鄉會前會長安全忠被指控充當外國代理人，騷擾居住在美國的中國公民及其家人，脅迫其回國，與共謀洗錢等罪名。紐約東區聯邦法院22日第二次為保釋開庭。被告律師提出1900萬元的保釋方案，及被告關押一個月期間已瘦了30磅等理由。檢辯雙方展開超過兩個小時的辯論。法官松本(Kiyo A. Matsumoto)最終以不能排除被告潛逃的風險等為由，駁回安全忠的第二次保釋申請。

當日安全忠的親友約40人到場旁聽，以示對他的支持。旁聽席座無虛席。安全忠更換律師，現在的律師布羅欽(James Brochin)，曾為孟晚舟 擔任過律師。辯方此次的新保釋條件包括1100萬元個人擔保和800萬元財產擔保，並附加嚴格的監視居住和旅行限制，所有旅行文件也會上繳。

山東政協常委身分受關注

檢辯雙方主要就被告在中國政治高層是否有很大影響力，是否能輕易將其財產變現，與其他類似案件被告是否有實質區別，以及身體狀態等問題展開辯論。

辯方表示，類似案情的被告都能保釋，所以安全忠也應獲得保釋。檢方指，過去幾起案件的被告都沒有安全忠擁有的巨額財產，而且中國政府因此案公開批評美國，也與過去案例不同。辯方稱，過去類似案件，也出現過中國政府指責美國的情況。法官表示，沒有看到具體的證據。

檢方強調，作為山東省政協常委的安全忠和中國政治高層有很強的聯繫，一旦保釋就是放虎歸山，馬上會通過領事館潛逃。辯方指，和中國最高層照幾張相根本說明不了什麼問題。檢方說，被告曾親口對受脅迫者說，他可以動用中國高層的關係，而且認識海外幾乎所有重要的僑領。儘管法官認為被告這樣說，或許只是虛張聲勢，是一種恐嚇手段，但也承認，面對中美之間沒有引渡協議這一事實，交保的風險太高。

檢方指被告在美國有約3億元資產，就算保釋金提高到1900萬元，對於被告也不過是區區小事，要求持續監禁，不得保釋。辯方反駁，雖然被告有巨額資產，但這些資產無法馬上變現，因此對被告用處不大。檢方說，被告在中國還有數以億計的大量資產，而且檢方目前沒有得到任何有關這些資產的會計資料。被告曾輕易將數百萬美元從中國轉移到美國，這說明他神通廣大，能輕易獲得大量現金。

檢方在庭審過程中強調，被告在被捕之時，刪除了手機的微信 及相關資料。這說明被告視法律為兒戲，如獲保釋，將帶來無法承受的風險。

食難下嚥將獄中就診

辯方稱，安全忠被關押在大都會 拘留中心(Metropolitan Detention Center, 簡稱MDC)期間，健康狀況不佳。MDC的代表出庭作證，MDC內有全面的醫護服務，安全忠已定於11月30日看診，還會看專科醫生。辯方律師稱被告關押一個月來，體重下降30磅，原因之一是一些食物無法下嚥。法官表示，辯方可就食物要求等問題向她提出申請，她會從中協調。

法官總結，認為檢方用強有力的證據證明被告有巨大的潛逃風險，因此駁回辯方的保釋申請。

聽到法官裁決後，出庭旁聽的華人許多歎氣。安全忠出庭時與已獲保釋的女兒安光陽坐在一起。法官宣布裁決前，安光陽似乎做出祈禱的手勢。聆聽裁決後，安全忠似乎也有所預料，他摘下口罩，笑著舉起雙臂，向旁聽席揮手致意。