服務老人中心24年 邱錦生榮退

服務24年，王子街自助老人中心主任邱錦生(左六，紅衣者)榮退，金兌錫(左三)與李羅莎(左四)等出席歡送派對，感謝她的貢獻。(記者牟蘭／攝影)

服務法拉盛王子街自助老人中心 24年的中心主任邱錦生，將於25日退休 ，照顧在中國的年邁母親，州眾議員金兌錫、李羅莎(Nily Rozic)與近百名長者22日出席歡送會，感謝她的貢獻，肯定她在華裔 長者被欺辱後，多次公開聲援，「嚴格」管理老人中心，每天服務超過400名各族裔長者，為他們提供第二個家。

歡送會由中心的行政委員會共同主席李春溪主持，她說14年前參加王子街自助老人中心(Selfhelp Benjamin Rosenthal Prince Street Senior Center)，邱錦生已在中心擔任主任。九年前法拉盛王子街老人中心與自助班傑明老人中心合併，邱錦生擔任主任，每天要服務400多人，華裔長者占大多數，感謝她多年辛勤工作，希望她愉快退休，「她(邱錦生)很低調，不想辦任何退休派對」。

中心長者指，在邱錦生的帶領下，中心會員從2000人增加到4000人，從原本每日服務200人增加到400人，感謝她所做的一切。

80歲的孫女士與81歲的端木先生說，多年前從上海依親移民紐約，老人中心成了他們的第二個家；雖然相較其他老人中心，王子街自助老人中心的規矩多，但「無規矩不成方圓」，感謝邱錦生的「嚴格」管理與曾為長者仗義直言，「該嚴的嚴，該鬆的鬆」。

李羅莎表示，邱錦生服務老人中心24年，不僅服務長者，還向她直言建議，讓她受益匪淺，日前與金兌錫共同向州眾議會申請，為她頒發獎狀；金兌錫表示，當華裔長者被欺凌與攻擊時，邱錦生會站出發聲，他仍記得兩人在集會上聲援受害人的場景。