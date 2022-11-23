梅西感恩節遊行 最佳觀賞點出爐

「梅西感恩節大遊行」，將於24日早9時登場，民眾可以透過現場或線上觀賞，參加這項年度盛事。(美聯社)

感恩節重頭戲，在曼哈頓中城舉辦的「梅西感恩節大遊行 」(Macy's Thanksgiving Day Parade)，將於24日(周四)早9時登場，民眾可以到場或線上觀賞，參與這項紐約市年度盛事；遊行路線中，靠近先鋒廣場(Herald Square)梅西百貨 旗艦店的34街至38街，將不開放民眾觀看，建議可在西38街到西59街間的第六大道，找到有絕佳視野的觀看點。

今年邁入第96屆，遊行有16個巨型氣球、28輛花車、40個新奇及傳統的充氣玩偶、12支樂隊、700名小丑、十個表演團體，以及聖誕老人等，在紐約市逐漸揮別疫情陰霾後，再度全面開放民眾到場同樂，體驗這項感恩節傳統活動。

今年的遊行將於9時從77街與中央公園 西交口開始，沿著中央公園西側往南行進2.5哩後，抵達哥倫布圓環(Columbus Circle)，接著轉向中央公園南側，並沿第六大道繼續往南行進，至西34街遊行隊伍向西轉，抵達位於先鋒廣場的梅西百貨前第七大道後結束。

根據梅西百貨的感恩節大遊行官方網站，有多個路段將不開放民眾停留觀看，包括在遊行起點的西77街至75街的中央公園西；西59街至西60街的中央公園西路段和哥倫布圓環；另外在梅西百貨前的遊行終點，都是不開放區域；鄰近梅西百貨西34街至38街的第六大道、第七大道間的地段，則開放極有限或完全不開放民眾停留觀看。

最佳觀賞點為西38街至西59街的第六大道沿路，以及西61街至西75街的中央公園西沿線美景；不過民眾也要注意，現場將不允許攜帶大型背包、野餐巾、座椅、酒精飲料、小冰箱、遮陽傘等物品，也要先通過安檢站才能進入觀看管制區。

遊行路線及鄰近路段，最早則將於當天早6時開始陸續實施交通管制及封路，民眾出行應提前預留時間，並鼓勵搭乘大眾交通運輸，避免開車。

另外，在大遊行的前一天23日(周三)，工作人員將開始為遊行的巨型氣球充氣，想要提前一睹巨型氣球的民眾，可從西72街及哥倫布大道(Columbus Ave)的入口進入；今年新亮相的巨型氣球，包括神偷奶爸2(Despicable Me 2)裡面的小小兵(Minion)「史都華」(Stuart)、全新的綠色恐龍「迷惑龍」(Apatosaurus)、「妙妙犬布麗」以及遜咖日記(Diary of a Wimpy Kid)等。更多資訊可上https://www.macys.com/social/parade/查詢。