迎節日季 第五大道將成徒步區

圖為曼哈頓五大道節日櫥窗。(記者張晨／攝影)

節日季到來，市長亞當斯 (Eric Adams)22日宣布，曼哈頓 著名的購物商圈第五大道將在12月迎來首個「所有人的第五大道」(Fifth Avenue For All)活動，11個街區在12月前三個周日下午禁止車輛通行，讓民眾得以在寬闊、安全的街道上購物、欣賞節日櫥窗裝飾、周邊地標及美食、音樂等傳統慶祝活動。

曼哈頓第五大道從48街到57街，將在12月4日、11日和18日中午12時至下午6時禁行車輛，成為行人徒步區，為市民和觀光 客提供更多空間；隨著洛克菲勒中心聖誕樹點燈，第五大道和第六大道之間的48街和52街，周間下午及周末上午也將設路障限制車輛通行，直到1月中旬。

本次開放街道項目名為「所有人的第五大道」(Fifth Avenue For All)，開放區域以洛克菲勒中心為核心，節日季有大量市民和觀光客前來觀看聖誕樹並購物；而且，在每個開放的周日，第五大道會舉辦不同的活動；其中，Brooklyn United、曼哈頓桑巴(Manhattan Samba)和布碌崙(布魯克林)藝術高中將於12月4日帶來表演，考夫曼音樂中心(Kaufman Music Center)將於12月11日表演。

除第五大道將開放外，洛克菲勒中心聖誕樹將於11月30日點燈，屆時第五大道和第六大道將有一條車道封路，成為人行道，機動車禁止從第五大道向47街、49街和51街左轉；第五大道和第六大道之間的49街和50街將在早11時至午夜12時完全封路，成為開放街道；以上道路調整將持續實施至1月中旬。