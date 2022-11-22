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感恩同鄉 劉玉生返滬團聚

記者鄭怡嫣／紐約報導
美國上海同鄉會、社區人士為劉玉生(右二)餞行。(記者鄭怡嫣╱攝影)
美國上海同鄉會、社區人士為劉玉生(右二)餞行。(記者鄭怡嫣╱攝影)

來自上海76歲的劉玉生已在紐約流浪多年，曾在今年寒冬之際露宿法拉盛街頭，以簡易帳篷安家，1990年來到美國後便再未回國。闊別30多年，感恩佳節前夕，他21日下午搭機返回上海，與親友團聚。

劉玉生1943年在上海出生，1979年下放上海崇明插隊落戶，後為上海基礎工程公司的吊車工，1990年他隨父親及哥哥來到美國打工，妻女則留在上海，父親去世後，他開始流浪，去年冬天，他在法拉盛三福大道(Sanford Ave)落腳，與幾日前回國的天津遊民68歲白建明成為「鄰居」，幾張舊椅、行李以及沒有防水層的簡易帳篷便是他的家，寒風凜冽時，他穿著塑膠拖鞋到鄰近的茶餐廳避寒直至關門。

經過美國上海同鄉會及熱心人士的幫助與眾籌，劉玉生於2月5日入住每晚40元的法拉盛旅館，之後輾轉曼哈頓及布碌崙(布魯克林)威廉斯堡(Williamsburg)的酒店式遊民所，回國前幾日，搬至社區熱心人士家中暫住，最終實現返鄉回滬的心願。

美國上海同鄉會、上海老鄉及社區熱心人士21日在法拉盛為他餞行，劉玉生的氣色較數月前有明顯改善，身體也恢復健朗，他對於回國感到「樂觀、開心」，迫不及待想與親友話家常，他也對於各界人士的幫助表示感恩。

上海同鄉會會長沈珺表示，從籌款、補辦護照至接送旅店及遊民所，感謝社區人士一直以來對此事的關注與大力幫助，並為劉玉生籌款逾2萬元，除去機票、在美住宿及生活費等，目前還有1萬752.89元餘額供他回國生活及隔離等用，已兌換部分人民幣作為傍身錢，其餘款項則將等他在上海開戶後轉匯。此外，同鄉會還在上海安排當地的首席代表律師孔偉及志工，協助他辦理開戶及至公安局辦理身分證等事宜。

法拉盛 遊民 公安

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