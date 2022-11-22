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紐約州府首發36張大麻執照 紐約市13家、長島7家 最快年底開業

記者和釗宇／紐約報導
紐約州核發大麻合法化以來首批36張銷售執照，圖為「國際大麻日」民眾在曼哈頓華盛頓廣場噴雲吐霧。(歐新社)
紐約州核發大麻合法化以來首批36張銷售執照，圖為「國際大麻日」民眾在曼哈頓華盛頓廣場噴雲吐霧。(歐新社)

紐約州大麻管控委員會(Cannabis Control Board)21日核發大麻合法化以來首批36張銷售執照，其中28張發給個體工商業者，另有八張發給非營利機構，大部分位於紐約市和長島；完成相關程序後，預計首批合法大麻店將於年底之前開張。

大麻管控委員會共審核約900份申請，除本輪發放的36張執照，委員會將最多發放150張私人經營執照和25張非營利組織經營執照；得到執照的私人業者絕大部分是此前身負大麻相關案底者或其親屬，而非營利機構也大多是曾經幫助大麻獲罪者。

委員會發公布了長達282頁的監管草案，為今後拓寬大麻市場奠定基礎；該委員會主席懷特(Tremaine Wright)表示，發放執照具有里程碑意義，「不久之前，紐約州大麻合法化聽起來還是難以置信；但是現在，不僅我們實現了大麻合法化，而且正在公平驅動、建立合法的成人用大麻市場。」

該委員會內負責制定監管規則的大麻管理辦公室(Office of Cannabis Management)表示，本輪獲發執照的業者中，有13家位於紐約市，有七家位於長島，合計占總數的超過一半；同時，在28家獲發執照的私營業者中，有19人是少數族裔，有20人來自全美收入中位數最低的地區。

不過，這並不意味著獲得執照的商家可以即刻開張，商家還需完成一系列文件手續，例如申報財務狀況和商業合作夥伴等信息，執照才能最終獲准，首家大麻店預計將於下月開始運營；監管方將幫助獲發執照者尋找店面，分銷大約20萬磅大麻產品。

此外，委員會還列明了醫用大麻業者進入娛樂用大麻市場的監管規則，已經參加州醫用大麻項目的業者須先繳納500萬元的市場准入費；若直接面向公眾開店，則須至少繳納300萬元准入費，然後再等三年。

新規還禁止民眾同時投資大麻種植機構和銷售方，防止大型投資者控制整個產業鏈，也限制單一投資者開店的數量。

不過，此前聯邦法院裁決暫停在紐約州部分地區核發大麻銷售執照，其中包括布碌崙(布魯克林)、中紐約、手指湖、中哈德遜和西紐約地區；預計發放的150張私人經營執照中，有63個受到該裁決影響；目前，州府尚未表態否會繼續上訴。

大麻合法化 紐約州 投資

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