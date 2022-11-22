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大麻黑市橫行 合法業者恐難競爭

記者和釗宇╱紐約報導
大麻零售尚未合法之前，業者已提早偷跑，圖為華社街頭的大麻產品巴士。(記者鄭怡嫣╱攝影)
大麻零售尚未合法之前，業者已提早偷跑，圖為華社街頭的大麻產品巴士。(記者鄭怡嫣╱攝影)

雖然首家合法大麻銷售店年底就將開張，但剛拿到執照的合法業者們和監管方恐怕也不能高興太早，因為紐約州的大麻黑市早已遍地硝煙。

一些大麻業者表示，如果無法有效打擊黑市，合法業者的生意很可能失敗；內華達州大麻業諮詢公司Qanvus執行長戴維森(Joseph Davidson)表示，「現在已有太多黑市大麻在街上銷售，合法大麻市場很可能失敗，我走在紐約街上到處都能聞著大麻味。」

州府新財年預算通過了大麻合法化相關監管法案，但並未建立針對黑市的執法機制；雖然無照經營的店鋪不能合法銷售大麻產品，但黑市大麻已經形成產業循環，對即將開張的合法業者形成激烈競爭；戴維森表示，州府的合法化舉措比較短視，「如果我是投資人，我就不會投資合法大麻市場。」

紐約郵報報導，大麻黑市在一些社區發展極快，例如皇后區秋園(Kew Gardens)和曼哈頓下城，民眾可以在一些菸草店買到大麻產品；在曼哈頓華埠的一家便利店，還能買到大麻糖果。

市警總局發言人表示，雖然市警和市警長辦公室(Sheriff's Office)一直有針對非法運送大麻產品的貨車執法，但現行法律讓市警針對黑市店面執法較難；「如果發現有店鋪無照銷售大麻產品，現行法律並未提供執法機制；只有當交易被發現後才能執法，而且處罰有限，現行法律也並未給市警查封非法銷售店面的權限。」

州參議員沙維娜(Diane Savino)表示，州議會需要修改法律，讓各地執法機構能夠對黑市業者提高罰款或勒令永久停業；「問題在於，消費者可能已經習慣去某家店鋪購買非法大麻產品，而且這些業者不需要提交任何申報手續或給政府分享信息，合法業者怎樣才能和他們競爭？」

大麻合法化 投資 曼哈頓

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