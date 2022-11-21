警偵破預謀仇恨襲擊 紐約加強戒備

節日季將至，恐怖攻擊陰影再度出現，紐約加強警力部屬。(中新社)

科羅拉多州同性戀俱樂部發生致命大規模槍擊事件，加上紐約市 近日偵破一起襲擊猶太 會堂的陰謀，紐約州長霍楚(Kathy Hochul)20日下令警方加強對可能遭受仇恨犯罪 目標的監視和保護。

紐約市警和聯邦調查局周五逮捕22歲的馬赫(Matthew Mahrer)和21歲的布朗(Christopher Brown)，兩人當時攜帶一把軍用刀，一把格洛克(Glock)手槍和一個可以裝30發子彈的高容量彈匣，以及大量子彈。兩人被控非法持有上膛槍枝並意圖對他人使用槍枝。布朗手臂並戴有納粹標誌，還管理一個白人至上主義的推特小組，他被指控進行恐怖主義威脅，並持有實施恐怖攻擊的武器。

兩人此前在網上發帖稱，打算在曼哈頓的一處猶太會堂使用武器。警方後來根據線報，在賓州車站(Penn Station)將兩人逮捕。

紐約市警和州長霍楚均宣布，紐約市和紐約州加大打擊仇恨犯罪。市警總局局長希維爾(Keechant Sewell)說，各警察分局的指揮官已被派遣到全市多個有高度仇恨犯罪機率的地區。

霍楚在一份聲明中說，已經下令加強對有可能發生仇恨犯罪的社區的監視和保護。州警察反恐情報部門向全州的性取向少數(LGBTQ)社區、猶太會堂和其他猶太場所伸出援手。他們還與市警總局聯繫，繼續監視社交媒體，「在紐約，我們不會容忍針對任何社區的暴力或偏執行為」。

19日(周六)晚，科羅拉多州科羅拉多泉市(Colorado Springs)的一家LGBTQ俱樂部發生槍擊事件，至少有五人死亡，另有25人受傷。警方稱，這次槍擊案的嫌疑人確認為一名22歲的男子，槍手已被拘捕並正接受評估治療。警方指案發現場「至少有兩名英雄」，他們與槍手對峙並阻止了襲擊。警方稱，這起槍擊案將以仇恨犯罪進行調查。