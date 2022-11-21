我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

汪小菲狂罵大S全家 周渝民、藍正龍也中槍 放話「明天就去台北」

「金剛戰士」元老綠衣戰士 傑森大衛法蘭克49歲去世

警偵破預謀仇恨襲擊 紐約加強戒備

記者胡聲橋／紐約報導
節日季將至，恐怖攻擊陰影再度出現，紐約加強警力部屬。(中新社)
節日季將至，恐怖攻擊陰影再度出現，紐約加強警力部屬。(中新社)

科羅拉多州同性戀俱樂部發生致命大規模槍擊事件，加上紐約市近日偵破一起襲擊猶太會堂的陰謀，紐約州長霍楚(Kathy Hochul)20日下令警方加強對可能遭受仇恨犯罪目標的監視和保護。

紐約市警和聯邦調查局周五逮捕22歲的馬赫(Matthew Mahrer)和21歲的布朗(Christopher Brown)，兩人當時攜帶一把軍用刀，一把格洛克(Glock)手槍和一個可以裝30發子彈的高容量彈匣，以及大量子彈。兩人被控非法持有上膛槍枝並意圖對他人使用槍枝。布朗手臂並戴有納粹標誌，還管理一個白人至上主義的推特小組，他被指控進行恐怖主義威脅，並持有實施恐怖攻擊的武器。

兩人此前在網上發帖稱，打算在曼哈頓的一處猶太會堂使用武器。警方後來根據線報，在賓州車站(Penn Station)將兩人逮捕。

紐約市警和州長霍楚均宣布，紐約市和紐約州加大打擊仇恨犯罪。市警總局局長希維爾(Keechant Sewell)說，各警察分局的指揮官已被派遣到全市多個有高度仇恨犯罪機率的地區。

霍楚在一份聲明中說，已經下令加強對有可能發生仇恨犯罪的社區的監視和保護。州警察反恐情報部門向全州的性取向少數(LGBTQ)社區、猶太會堂和其他猶太場所伸出援手。他們還與市警總局聯繫，繼續監視社交媒體，「在紐約，我們不會容忍針對任何社區的暴力或偏執行為」。

19日(周六)晚，科羅拉多州科羅拉多泉市(Colorado Springs)的一家LGBTQ俱樂部發生槍擊事件，至少有五人死亡，另有25人受傷。警方稱，這次槍擊案的嫌疑人確認為一名22歲的男子，槍手已被拘捕並正接受評估治療。警方指案發現場「至少有兩名英雄」，他們與槍手對峙並阻止了襲擊。警方稱，這起槍擊案將以仇恨犯罪進行調查。

仇恨犯罪 紐約市 猶太

上一則

法拉盛PSP民間巡邏隊 增護送到家服務

下一則

華人地鐵遭仇恨攻擊 非裔青少年挑釁要求讓座 飆罵「亞洲豬」

延伸閱讀

MLB／天使記者MVP票投大谷 「不該對他的偉大麻痺」

MLB／天使記者MVP票投大谷 「不該對他的偉大麻痺」
勇士苦吞開季客場7連敗 上一次是在33年前

勇士苦吞開季客場7連敗 上一次是在33年前
分析師：Beyond Meat只會畫大餅

分析師：Beyond Meat只會畫大餅
擅替病患截肢 威州護士被控虐待老人

擅替病患截肢 威州護士被控虐待老人
陳煥瑛公園更名啟用 設4語言紀念碑 官員、社區代表齊聚

陳煥瑛公園更名啟用 設4語言紀念碑 官員、社區代表齊聚

熱門新聞

紐約地鐵華埠格蘭街母女被女遊民用假陽具攻擊，遭駐站警員逮捕。(本報檔案照)

母女紐約地鐵遭穿假陽具遊民攻擊 駐站警員即逮捕

2022-11-19 14:41
當紅女歌星亞莉安娜(Ariana Grande，左)和親哥哥弗蘭基(Frankie Grande，右)。圖為2015年11月檔案照。Getty Images

女星亞莉安娜親哥 紐約曼哈頓中城當街遭2少年打劫

2022-11-15 12:46
法拉盛凱辛納大道居民區一家商店，日前深夜遭到兩名男子持槍搶劫，警方發布照片通緝嫌犯。(市警提供)

雙匪深夜劫商店 華人雇員逃儲藏室躲過一劫 共涉至少12案

2022-11-19 02:30
鄭女士搶救後腿部肌肉切除、腳趾被截肢。(Skye王提供)

布碌崙華女追公車被捲入車底 截肢傷殘盼援助

2022-11-20 02:30
經營豆花及花店的法拉盛商家憂心治安。(記者鄭怡嫣／攝影)

法拉盛豆花老店白天遭搶 商家憂治安

2022-11-15 07:24
受高通膨與禽流感等影響，今年火雞與生菜價格高漲，即使在家中自煮，成本也比疫前更貴；圖為華人超市。(記者牟蘭╱攝影)

生菜6元 火雞漲2倍...感恩節自煮變貴 紐約法拉盛餐館訂位爆滿

2022-11-20 12:33

超人氣

更多 >
南加6旬老夫妻因小事遭6人圍毆 被打到失去意識

南加6旬老夫妻因小事遭6人圍毆 被打到失去意識

圖輯／卡達世界盃開幕 BTS柾國獻聲

圖輯／卡達世界盃開幕 BTS柾國獻聲
「撞死你又如何？」洛縣華女遭碰瓷霸氣怒懟嚇跑嫌犯

「撞死你又如何？」洛縣華女遭碰瓷霸氣怒懟嚇跑嫌犯
生菜6元 火雞漲2倍...感恩節自煮變貴 紐約法拉盛餐館訂位爆滿

生菜6元 火雞漲2倍...感恩節自煮變貴 紐約法拉盛餐館訂位爆滿
科羅拉多同志夜店爆大規模槍擊案 5死25傷

科羅拉多同志夜店爆大規模槍擊案 5死25傷