華人地鐵遭仇恨攻擊 非裔青少年挑釁要求讓座 飆罵「亞洲豬」

紐約市地鐵19日晚再爆仇亞攻擊事件，兩名華裔乘客與一名菲律賓裔乘客在S線地鐵上遭到一眾非洲裔青少年攻擊。(警方提供)

紐約市地鐵 19日晚再爆仇亞攻擊事件，兩名華裔乘客與一名菲律賓裔乘客在S線地鐵上遭到一眾非洲裔青少年攻擊，襲擊者口中叫罵「亞洲豬」(Aisan Pig)，對受害者拳打腳踢，一名華裔頭部受傷。

影音來源：林先生提供

受害者林先生表示，他19日晚7時50分左右，與朋友顏先生搭乘S線從大中央車站(Grand Central)到時報廣場 ，「當時車廂人不多，還有座位，我們就坐下了；車開動以後，有四五個其他車廂的非洲裔青少年，進入此車廂，年紀大概15、16歲。」

「當時我們倆旁邊還坐了一名菲律賓裔女生，非洲裔青少年中有兩男一女走過來站在我們三個面前，其中一個女孩就說『我累了，給我讓座』(Hey get up I'm tired)；我裝作沒聽到，因為地鐵上常有這種怪人」，「後來他們越來越粗魯，開始叫『亞洲人起來』，甚至叫『亞洲豬』(Aisan Pig)，我們還是視而不見。」

他表示，「菲律賓裔女生比較強硬，反問為什麼要讓位子，非洲裔女孩罵她『bitch』，雙方開始互罵；然後叫我們讓座的女孩開始用手撥我的頭，我把她的手撥開，旁邊的男孩朝我吐了一大口口水，同時踢菲律賓裔女孩，我當時很想起來揍他，但對方只是小孩子，不想跟他們一般見識，也不確定他們的下一步，所以只是死死抱住他，沒有還手，他在我的頭上打了十幾下，頭部可能被指甲刮傷了。」

「被攻擊時，我大叫請其他乘客幫忙或錄影，但是車廂裡沒什麼人理，只有我的朋友在一旁錄影」，「車到了時報廣場站，這幫人就下車跑走了。」

林先生說，「之後我們去時報廣場駐點報警，警察 帶著我在時報廣場繞了一圈，看能不能遇到施暴者當場逮捕，但沒有遇到；後來到警局備案，警方表示此案涉及仇恨犯罪，將移交市警仇恨犯罪小組(Hate Crime Task Force)處理。」

他說自己是三個受害者中被攻擊最嚴重的，周日整個太陽穴仍然紅腫。警察提醒他，若在地鐵遭遇仇恨犯罪，應避免肢體衝突，「找機會按下車廂的緊急通話按鈕，接通車長匯報情況，把車廂編號告訴車長，車長會先停在隧道，然後報警，等警察趕到下一站後直接逮捕。」

警方呼籲民眾，若看到和圖片中體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。