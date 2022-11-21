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佛光山攜第22小學 為弱勢學童募禮物

記者鄭怡嫣／紐約報導
紐約佛光中文學校與皇后區第22小學，共為弱勢學童及病童募集節日禮物。(記者鄭怡嫣╱攝影)
紐約佛光中文學校與皇后區第22小學，共為弱勢學童及病童募集節日禮物。(記者鄭怡嫣╱攝影)

紐約佛光中文學校及皇后區22公立小學宣布，即日起開始玩具募集活動，目標收集1000份禮物，為該校弱勢家庭學童及醫院的病童帶來歡樂與溫暖。

佛光中文學校校長覺麟法師表示，此次活動定名為「社區送暖亮光耀，花開四季行三好」(Children Helping Children: Light Up Our Community)，將與「鄰居」第22小學合作回饋社區，也希望藉此啟發下一代，從小學習做好事、說好話、存好心，踐行「三好」。

第22小學校長麥爾(Jennifer Meyer)、副校長塔索妮(Katherine Tessoni)及40多名師生代表，與醫院代表拜訪佛光中文學校，麥爾表示，考慮未來擴大推動此合作。畢業於第22小學的法拉盛市議員黃敏儀(Sandra Ung)也預祝活動順利。

聯合勸募活動即日啟動，兩校學童定於12月6日再聚會，幫忙收集、分類與包裝玩具，最後交由學校愛心家長在耶誕前捐出。勸募的全新玩具或文具，將捐贈給第22小學的弱勢家庭學童、紐約長老會康乃爾醫院(NYP/Weill Cornell/NYPQ)、紐約市立醫院皇后分院(NYC Health + Hospitals/Queens)以及聖瑪麗兒童醫院(St. Mary's Healthcare System for Children)的病童。

有意捐贈禮物的愛心人士，可直接送至佛光山紐約道場與另兩處收集點。道場地址為法拉盛巴克萊大道(Barclay Ave)154-37號， 另兩處收集點為紐約市議員黃敏儀服務處，38大道135-27號388室；及第22小學，三福大道(Sanford Ave.)153-33號。佛光山紐約道場電話：(718)939-8318，網址：http://www.blccny.org/。

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