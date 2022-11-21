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世報健康財富講座 熱鬧登場

記者鄭怡嫣／紐約報導
講座現場座無虛席，問答熱烈。(本報記者攝)
講座現場座無虛席，問答熱烈。(本報記者攝)

由世界日報與維家保健(Wellcare)共同的舉辦「健康財富 維家守護」退休規畫講座，20日在法拉盛喜來登酒店舉行，數百華裔長者參加，三位主講人分別介紹針灸養生、聯邦健保紅藍白卡及退休理財訊息，以全方位的資訊，守護中老年讀者的財富與健康。

紐約中醫學院教授王娜為紐約高雲尼醫院(Gouverneur Hospital)的執照針灸師，並在皇后區法拉盛及艾姆赫斯特設有兩處為華人服務的中醫理療診所，當日講座，她對比中醫與西醫的認知差異，著重分享中醫針對痛症、中風、三高的特色治療，並結合實際案例進以剖析。她表示針灸與中藥能夠增強免疫力，補益氣血，調整不安情緒，既是治病也是防止衰老，與西醫殊途同歸。

維家保健代表則提供有關傳統紅藍白卡(Medicare)的基本信息、具體申請時間和條件，並介紹紅藍卡的各項計畫及相關補助信息，為到場觀眾答疑解惑。

專精財富傳承及家庭信託規畫的律師張毓笙，為長者們講解遺產規畫、長期護理規畫、以及如何建立退休金。她表示，數據統計，70%的65歲以上長者在有生之年都需要某種形式的長期照護，紅藍卡對於長期護理費用多半不支付，白卡只為符合收入和資產資格要求的人支付，須提前做好規畫。

她還說，長期護理費用按地區、提供的護理類型及設施的不同有所差別，通常，按小時計費的居家護理費用要低於在輔助生活機構或是療養院接受護理，可根據個人情況酌情購買長期護理保險或人壽保險慢性病護理附約等。

世界日報、維家保健代表以及主講嘉賓合影。(記者鄭怡嫣╱攝影)
世界日報、維家保健代表以及主講嘉賓合影。(記者鄭怡嫣╱攝影)
講座報到現場。(本報記者攝)
講座報到現場。(本報記者攝)
講座現場。(本報記者攝)
講座現場。(本報記者攝)
世界日報業務部總經理黎冠中致詞。(記者鄭怡嫣╱攝影)
世界日報業務部總經理黎冠中致詞。(記者鄭怡嫣╱攝影)

退休金 白卡 紅藍卡

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